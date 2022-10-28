МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В России такой опции, как сверка подписи на карте и на чеке или в терминале, фактически нет. Этот инструмент верификации применяется крайне редко. В большинстве случаев его заменяет введение пин-кода на терминале. Об этом рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт и автор экономического Telegram-канала Алексей Кричевский. Юрист рассказал, какие купюры не примут даже в банке

"Сотрудники 99% магазинов тоже никогда не занимаются сверкой подписи с карты, чека и терминала — такого почти наверняка нет в должностных инструкциях, и вряд ли этого требует банк-эквайрер", — полагает он.

Таким образом, в контексте российской действительности подпись на карте — это не опция для дополнительной верификации клиента, так как у нас такие проверки просто не распространены. Более того, большинство людей на картах и не расписывается, не понимая необходимости в этом.

"А вот в некоторых странах за рубежом сверка подписи — это законодательно прописанный шаг для верификации клиента при покупке товара или услуги. Причем, необязательно, что покупка должна быть дорогой. Такие шаги просто могут производиться выборочно, но они должны производиться — такова буква закона", — уверяет экономист.

Кроме того, для технического подтверждения подписи может быть много нюансов, которые техника должна учитывать — от наклона терминала до того, что за определенное время у клиента просто могла поменяться подпись, возможно, из-за травмы.

"Поэтому, вероятно, пока что в России эта история не так развита, и в текущей действительности в ней не видят большого смысла", — заключает эксперт.