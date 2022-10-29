МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. В последнее время все больше стран заявляют о стремлении диверсифицировать свои валютные резервы и "отвязать" курсы национальных валют от доллара. Впрочем, о повсеместном отказе от доллара речи пока не идет, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. На долларе по-прежнему завязана слишком большая часть мировой экономики. "Он подкрался незаметно": кто погубит экономику США

На днях глава ЦБ Египта Хасан Абдалла заявил, что регулятор разрабатывает индекс своей нацвалюты (фунт) с целью отказаться от привязки к доллару. Он напомнил, что в основном к "американцу" привязаны валюты нефтедобывающих стран, к которым Египет не относится. Кроме того, США не являются основным партнером его страны.

"Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта — он будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы", — сказал Абдалла.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин считает это проявлением уже наблюдаемой тенденции уменьшения роли доллара в мировых расчетах. "Если страны переходят на расчеты в национальных валютах, то логично отвязать и курс национальной валюты от валюты третьей стороны. Понятно, что привязка будет сохраняться через кросс-курсы валют торговых партнеров. Но волатильность относительно доллара при таком подходе неизбежно вырастет", — убежден он. Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

Сам по себе такой шаг Египта не будет заметен с точки зрения влияния на доллар, но как индикатор общемировой тенденции говорит о том, что США со временем будет сложнее финансировать дефицит счета текущих операций за счет внешних заимствований, полагает Брагин.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ

Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Ходжа Кава напоминает: созданная ещё в 1944 году Бреттон-Вудская система валютных отношений позволила доллару США стать резервной валютой в международных расчетах и дала огромный экономический рост американской экономике. Но в последнее время все больше стран отказываются от использования доллара в межнациональных расчетах и диверсифицируют свои резервные активы.

Так, по данным МВФ, в первом квартале 2022 года доля активов в долларах США среди валютных резервов мировых центральных банков снизилась до 58,8%.

Причины таких изменений лежат не только в плоскости геополитики, но имеют и большую экономическую составляющую, замечает экономист РЭУ.

Использование собственной национальной валюты в международных расчетах приводит к росту спроса и их привлекательности, позволяет минимизировать зависимость от денежно-кредитной политики ФРС США, которая в последние годы приводила к различным циклическим колебаниям и оттоку капитала из развивающихся стран. Аналитик рассказал, что и когда обвалит рубль

По мнению собеседника агентства, нынешняя финансовая система начинает трансформироваться, что приведет к глобальным изменениям, в том числе по использованию национальных валют в международных транзакциях без промежуточного звена.

МАСШТАБЫ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ

На самом деле стран, постепенно отказывающихся от доллара, достаточно много, отмечает руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Софья Главина. Просто процесс дедолларизации имеет разный масштаб. Так, высокий темп дедолларизации, наблюдается в России и в Китае. Аналитик объяснил, кто и как "подорвет" доллар

Россия ускорила этот процесс в 2014 году в результате ухудшения отношений с Западом. В 2017 году Центробанк разработал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог системы финансовых переводов SWIFT. В 2021 году началось планомерное снижение доли доллара из Фонда национального благосостояния. А этой весной был подписан указ, запрещающий «недружественным» странам покупать российский газ в любой другой валюте, кроме российского рубля, в связи с санкциями.

В свою очередь Китай с 2011 года постепенно переходит от торговли в долларах США к юаням. КНР заключил соглашения с Австралией, Россией, Японией, Бразилией и Ираном о торговле национальными валютами. По последним данным, доля доллара в двусторонней торговле между Китаем и Россией составила менее 50%.

"Интересно, что Китай снижает свою зависимость от американской финансовой системы не только снижением транзакций доллара, но и запуском собственной платёжной системы CIPS. Это в свою очередь позволяет предлагать клиринговые и расчетные услуги участникам трансграничных платежей и торговли в юанях в качестве альтернативы SWIFT", — поясняет Главина.

К странам со средними темпами дедолларизации экономист относит Венесуэлу и Чили, низкие темпы — у Австралии Бразилии, Индии, Израиля и Саудовской Аравии.

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

И.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов предлагает не строить иллюзий по поводу повсеместного отказа от доллара. В условиях нынешних потрясений мировой экономики доллар укрепляется — страны и компании предпочитают в такие времена хранить свои резервы в именно в американских денежных знаках.

Более того, США предпринимает ряд шагов по поводу борьбы с инфляцией, повышая процентные ставки, это также укрепляет доллар и вновь привлекает инвесторов со стороны. По подсчетам эксперта, в последние месяцы наблюдалось обновление многолетних максимумов курса доллара по отношению к евро, британскому фунту стерлингов, японской иене, китайскому юаню.

"Доллар продолжает оставаться самой торгуемой мировой валютой. На него приходится до 90 % всех сделок на рынке Forex. Рецессия в Евросоюзе также играет «на руку» доллару, поскольку инвестиции мигрируют в доллары", — признает экономист. Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

Между тем, сильный доллар создает проблемы и для развитых, и для развивающихся стран. Причем особо негативно это отражается на странах, перегруженных долгами, номинированными в долларах.

Привязка национальной валюты страны к доллару заставляет это государство синхронно ужесточать свою денежно-кредитную политику вслед за США, чтобы снизить инфляционное давление на свою экономику, предотвратить серьезные перекосы в платежном балансе и долговой кризис. Поэтому, считают экономисты, властям этих стран придется выстраивать приоритеты, что важнее: "надежность" инвестиций в долларах или развитие собственных валют.