МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сердечный приступ (острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда) является серьезным жизнеугрожающим состоянием. К сожалению, смерть человека может наступить до приезда скорой медицинской помощи, поэтому знание методик оказания первой помощи при сердечном приступе может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник "Атлас" Анна Давыдова. Врач рассказала, как быстро понизить высокий пульс без таблеток

Какие симптомы острого коронарного синдрома? По словам врача, вас должны насторожить:

1. интенсивная боль за грудиной, в левой половине грудной клетки, под левой лопаткой;

2. боль чаще всего давящая, жгучая, пекущая, раздирающая. Реже — колющая, ноющая;

3. боль отдает в левую руку, левую часть шеи, нижнюю челюсть слева;

4. одышка или чувство нехватки воздуха;

5. слабость, обильная потливость, тошнота, рвота.

Как подчеркивает кардиолог, эти симптомы могут привести к потере сознания и клинической смерти.

Поэтому при возникновении таких симптомов в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь; лечь так, чтобы голова была выше, чем тело. Открыть окно, дверь, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха. Измерить артериальное давление.

"При АД свыше 115/70 мм.рт.ст. нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону", — отмечает Давыдова.

Обычно врачи скорой советуют рассосать таблетку нитроглицерина под языком (или заменить ее на 1 дозу нитроспрея), затем разжевать 2 таблетки кардиомагнила или 1/2 таблетки аспирина.

Через 3-5 минут надо повторно измерить АД. Если боль сохраняется, а АД не снижается, можно рассосать еще 1 таблетку нитроглицерина. Кардиолог напомнила, что нельзя принимать больше 3 таблеток нитроглицерина в сумме.

Также при сердечном приступе нельзя вставать, ходить, принимать пищу или алкоголь, курить.