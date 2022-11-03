МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Два богатейших человека на планете — Билл Гейтс и Уоррен Баффет — на вопрос "что, одним словом, явилось причиной успеха?" отвечали одинаково — "фокусировка". В беседе с агентством "Прайм" генеральный директор "Акцент Управление Активами" Андрей Аржанухин рассказал, какие еще привычки и навыки помогут увеличить доход и продвинуться по карьерной лестнице. Россиянам рассказали, сколько нужно накопить на "черный день"

По его мнению, есть несколько универсальных правил, которые работают на достижение успеха в любой сфере.

В первую очередь он советует выбрать тот вид деятельности, в котором действительно человек чувствует себя реализованным и к чему есть склонность. "Правило про то, что богатые люди встают на рассвете и ложатся глубоко за полночь, заполняя свой день каторжным трудом — далеко не главное и, скорее всего, поможет заработать только букет болезней", — отметил собеседник агентства.

При этом необходимо иметь дисциплину и четкое понимание, чем конкретно вы наполняете каждую минуту своего времени, необходимо. "Цель должна быть поставлена четко, измеримо и быть реалистичной, метод SMART самый простой способ проверить правильность постановки цели", — отметил он.

Если говорить о предпочтениях в отдыхе, Аржанухин советует выбирать чтение книги, а не просмотр сериала.

"Поддержание связей и контактов с людьми, которые могут вам помочь в вашей деятельности — важная составляющая вашего развития. Важно это делать грамотно. Психологи нам подсказывают, что все люди хотят общаться с позитивными и порядочными людьми, поэтому не забывайте задумываться, какое впечатление вы производите на окружающих", — советует топ-менеджер и добавляет, что попытки натянуть на себя улыбку и обмануть партнера могут привести к провалу: окружающие очень чутко ощущают лживость не только слов, но и не высказанных намерений.

Также собеседник обращает внимание на то, что сейчас драматически ухудшилась ситуация с обязательностью и качеством исполнения работы. "Рекрутеры и руководители, набирающие сотрудников, жалуются на неявку на встречи и срыв сроков ответов в половине случаев. Удивительно, но в любой момент времени, даже когда ведутся массовые увольнения, хороших кадров все равно катастрофически не хватает!" — добавил он.

Имидж и привычки — важное, но недостаточное основание для успеха, скорее это гигиенический минимум, а не первопричина вашего успеха, резюмировал Аржанухин.