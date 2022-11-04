МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В случае, если ФРС США будет продолжать ужесточать политику и повышать ставки и дальше, курс доллара к основным валютам может достигнуть максимума за 20 лет, а финансовая система страны начнет трещать по швам, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин. В Китае предрекли крах доллара из-за России

"До последнего заседания 2 ноября американский рынок жил надеждами, что ФРС все же сдастся и начнет намекать на смягчение текущей монетарной политики. Однако, комментарии Джерома Пауэлла разочаровали инвесторов, рассчитывать на послабление принятого монетарного курса в условиях высокой инфляции, более не приходиться. Кроме того, по всей видимости, часть рынка через боль начинает осознавать, что ФРС окончательно потерял контроль над ситуацией, чиновники могут только повышать ставку вслед за ростом инфляции в надежде, что проблема рассосется сама собой", — отметил эксперт.

По данным сервиса CME FED Watch (мониторинг вероятности изменения ставок — ред.) с вероятностью в 53% уже в начале следующего года ставка ФРС может достигнуть 5%. Это означает только одно: доллар США продолжит дорожать ко всем резервным валютам. До середины первого квартала 2023 года индекс доллара (DXY) может достигнуть отметки в 120 пунктов, последний раз американская валюта была столь же сильна относительно прочих резервных валют в далеком 2002 году.

"Ястребиная политика ФРС крайне негативна для изнеженной длительным периодом низких ставок мировой экономики. Полагаю, что при 5% финансовая система США начнет трещать по швам.

Взгляд на индексы S&P 500 и NASDAQ строго медвежий", — добавил Веревкин.

Он прогнозирует, что часть инвесторов по-прежнему будут рассчитывать на смягчение риторики ФРС в будущем, поэтому негативные экономические данные будут восприниматься как надежда на смягчение монетарной политики. Их доводы строятся на сценарии, что монетарные чиновники между крахом финансовой системы и высокой инфляцией выберут высокую инфляцию. "Мой же сценарий предполагает, что Пауэлл будет поднимать ставку до тех пор, пока системообразующие банки не начнут рушиться по аналогии с 2008 годом, только после этого мы увидим ответную реакцию в виде "печатного станка", резюмировал он.