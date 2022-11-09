МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Платить за освещение и отопление общих жилых помещений многоквартирного дома — подвалов, лестниц, чердаков и т.п. обязаны его жильцы. Если кто-то уклоняется от уплаты, сумму раскидывают на остальных соседей. Чтобы избежать этого, управляющая компания должна проверять правильность показаний учета и производить перерасчет, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Россиянам объяснили, как изменятся правила поверки счетчиков с 1 ноября

Собственники квартир и нежилых помещений ежемесячно подают показания приборов учета. Контроль достоверности показаний производится далеко не всегда, что является причиной искажения объемов потребления.

На самом деле есть два способа расчетов платы на общие нужды дома. По первому устанавливается норматив потребления дома, из него вычитаются показания всех квартир. Остается сумма, которая считается расходом на общедомовое имущество и делится между собственниками пропорционально площади квартир.

Во втором случае на общедомовые сети устанавливается прибор учета и потребление фиксируется более точно. Из общих данных вычитаются показания жильцов и остается размер потребления на общие нужды.

По словам Кудерко, случаются и злоупотребления. К примеру, зарегистрирован один жилец (он же собственник), а фактически в квартире проживает пять человек, к примеру, семья арендатора. При таких условиях арендаторам выгодно платить не по счетчику, а по норме потребления за одного, однако на деле квартира потребляет в пять раз больше ресурса.

Соответственно, когда идет перераспределение на весь дом, получается, что объем потребления домового имущества становится больше за счет тех жильцов, которые не подали показания, уменьшили их или, как в вышеприведенном примере, злоупотребляют заниженной нормой потребления.

"Соответственно, потребление ресурса домом зачастую далеко от реального, в связи с этим условно можно говорить о том, что платят жильцы отчасти за соседей", — подчеркнула Кудерко.

Уже с 2023 года управляющая организация будет производить перерасчет потребления раз в год, но жильцы, чтобы избежать единовременной доплаты, вправе принять решение и производить такой перерасчет чаще. Более того, управляющая компания сможет производить проверку правильности показаний учета и предполагается, что те, кто откажется допускать представителей УК в квартиру, будут платить по нормативу исходя из реального количества проживающих. Как часто бывает, все острые детали нового порядка будут видны только на практике. Текущая редакция нормативных актов, безусловно, будет корректироваться и дополняться в связи с нарушениями и жалобами.