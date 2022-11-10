МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Чем сильнее цифровизация будет проникать в жизнь, тем больше угроз будет нависать над россиянами — многие из них мы пока даже не в силах представить, рассказал агентству "Прайм" гендиректор "Кода Безопасности" Андрей Голов. Кибераналитик объяснил, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение

"Все плохое, не хочу пугать, еще впереди. Потому что мы не достигли апогея уровня информатизации, когда появятся "умные" дома и машины. Тогда нам с вами будут не просто звонить и просить перевести денег или назвать код от карты", — отметил эксперт.

По его мнению, в будущем мошенники будут пытаться перехватывать управление автомобилем или домом. "Если у вас заблокирована система управления автомобилем на трассе, и вы будете решать, платить вам за нее выкуп или нет. Или вы не сможете попасть к себе домой", — прогнозирует эксперт.

"Уровень информатизации поставит перед выбором: новые угрозы или удобство использования. Ну и потому, что технологии всегда отстают, всегда будет временной лаг у мошенников, кто-то придумает новый сервис, но не подумает о его безопасности, и в этот момент появляется угроза", — отметил Голов.

Собеседник также добавил, что у населения со временем будет вырабатываться устойчивость к таким угрозам. "У нас столько равнодушия к звонкам из прокуратуры, из полиции, из банков и всего остального. Это зависит от информированности и в первую очередь", — объяснил он.