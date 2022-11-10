Эксперт Голов: кибермошенники могут перехватывать управление "умными" домами и машинами
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Чем сильнее цифровизация будет проникать в жизнь, тем больше угроз будет нависать над россиянами — многие из них мы пока даже не в силах представить, рассказал агентству "Прайм" гендиректор "Кода Безопасности" Андрей Голов.
"Все плохое, не хочу пугать, еще впереди. Потому что мы не достигли апогея уровня информатизации, когда появятся "умные" дома и машины. Тогда нам с вами будут не просто звонить и просить перевести денег или назвать код от карты", — отметил эксперт.
По его мнению, в будущем мошенники будут пытаться перехватывать управление автомобилем или домом. "Если у вас заблокирована система управления автомобилем на трассе, и вы будете решать, платить вам за нее выкуп или нет. Или вы не сможете попасть к себе домой", — прогнозирует эксперт.
"Уровень информатизации поставит перед выбором: новые угрозы или удобство использования. Ну и потому, что технологии всегда отстают, всегда будет временной лаг у мошенников, кто-то придумает новый сервис, но не подумает о его безопасности, и в этот момент появляется угроза", — отметил Голов.
Собеседник также добавил, что у населения со временем будет вырабатываться устойчивость к таким угрозам. "У нас столько равнодушия к звонкам из прокуратуры, из полиции, из банков и всего остального. Это зависит от информированности и в первую очередь", — объяснил он.
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