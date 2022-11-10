МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Большая часть пользователей использует функционал своих смартфонов в лучшем случае на 20%. Поэтому прежде чем разбираться с новыми функциями, стоит разобраться с тем, что предустановлено в гаджете для вашего удобства, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. Эксперт рассказал, как продлить жизнь смартфону

Например, не все знают, как сделать скриншот всей страницы сайта, восстановить в заметках удаленный текстовый или визуальный фрагмент. Также можно скрыть рабочий стол телефона или включить удаленное управление гаджетом, отметил эксперт.

"Многие функции смартфонов призваны оптимизировать время пользователя, в том числе сюда относится и возможность добавлять наиболее популярные контакты на рабочий стол телефона. Сделать это можно практически двумя нажатиями на экран. Количество таких контактов не ограничивается", — рассказал он.

Также есть функции, которые ускоряют пользование смартфоном. Например, на iPhone это можно сделать через "Настройки" и "Уменьшение движения". Изменение коснется анимации открытия, закрытия приложений и панели многозадачности.

"На клавиатуре iPhone есть функционал, который позволяет транскрибировать голос в текст, важно четко проговаривать слова и не забывать про знаки пунктуации. На Android такая функция спрятана глубоко в настройки в разделе "Синтез речи", — поделился Арбузов.

Если вы вынуждены отдать свой телефон на какое-то время в чужие руки и переживаете о сохранности хранящейся в устройстве информации, то можно включить гостевой режим. "Такой режим позволяет создать еще один телефон внутри вашего смартфона. Он скрывает приложения, историю поиска, фотографии, сообщения и т.д. Данный режим снижает утечку персональных данных и повышает уровень информационной безопасности в случае, если вы отдаете свой телефон другому пользователю на время", — подытожил специалист.