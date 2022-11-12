МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Утепление жилья изнутри не запрещено, но нужно быть особо внимательным к материалам и технологиям, которые для этого используются. Намного проще повысить теплоэффективность помещений в том числе за счет утепления окон, напомнила агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко. Юрист рассказал, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Хотя само по себе такое утепление не запрещено, необходимо помнить, что не все материалы для этого пригодны. "Если вы решили утеплить свою квартиру изнутри, то имеет значение из каких материалов это утепление, представляет оно пожарную опасность или нет. Важна и экологическая безопасность — в материалах не должно быть вредных веществ, которые будут испаряться во время эксплуатации квартиры. Утепление не должно провоцировать рост грибка и плесени", — указала она.

В ряде случаев такое утепление может привести к уменьшению площади помещения, что повлечет за собой необходимость внесения изменений в технические и юридические документы вашей квартиры. Россиян предупредили, как ремонт в квартире может их убить

При этом Иващенко напомнила о данных из "Методических указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве", где сказано, что потери тепла через оконные проемы в 4 — 6 раз выше, чем через стены. Применение двойного и тройного остекления позволит в 1,5 — 2 раза сократить указанные потери. "Размещение между рамами окон дополнительного слоя пленки с покрытием, отражающим инфракрасное излучение из помещения, почти в четыре раза снижает теплопотери через окна", — отметила эксперт. Важно также разобраться с вентиляцией вашего жилья.

Специалист напомнила, что решить вопрос с утеплением стен многоквартирного жилого дома можно в том числе за счет средств капитального ремонта. "Данные работы называются капитальный ремонт фасада. Если они заложены в программе капитального ремонта, то согласования с жильцами многоквартирного дома не нужно", — пояснила она.