МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Существует множество программ, которые могут передавать информацию о местонахождении пользователя смартфона, а также пересылать любую другую информацию с телефона — данные о посещении сайтов, сообщения из мессенджеров и других приложений, контакты и платежные реквизиты, даже пароли от учетных записей. Понять это можно с помощью некоторых признаков, рассказывает агентству "Прайм" руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Эксперт рассказал, как с максимальной выгодой продать старый смартфон

"Косвенные признаки наличия вредоносного ПО на телефоне могут быть самыми разными. К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается", — добавляет он.

Конечно, это могут быть и аппаратные поломки, и для начала нужно исключить этот вариант, убедившись в исправности устройства.

По словам специалиста, самый быстрый и простой способ узнать, идет ли какая-либо переадресация с вашего телефона — это ввести команду *#21#.

"Если у вас для всех типов данных, таких, как звонки, смс и прочих, будет указано, что переадресация отключена, то это будет означать, что телефон не передает информацию третьим лицам", — поясняет эксперт.

Также он советует проверить наличие программ-шпионов с помощью специальных приложений для их поиска и удаления. Не менее важно внимательно следить за содержимым телефона, напоминает Закарян. Если вдруг вы увидели незнакомое приложение, то лучше сразу выяснить, в какой момент оно появилось. Опрос показал, насколько россияне привыкли получать смартфоны в подарок

Желательно периодически проверять телефон подобным образом, ведь возможности мошенников развиваются вместе с технологиями, уверяет эксперт.

Теперь необязательно провоцировать пользователя нажимать на опасные ссылки, прибегая с различным ухищрениям. Выполнять функциональные действия мошенники могут и на расстоянии, полностью управляя системой телефона. И для совершения нужного им действия не потребуется никаких переходов по ссылкам от владельца.

Защитное ПО также постоянно обновляется, но лучше всего нарушить планы мошенников помогут бдительность и выполнение простых правил безопасности, подытожил специалист.