МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Китай меняет подход к борьбе с коронавирусом — создан комитет для оценки сценариев выхода из политики нулевой терпимости к ковиду. Сам процесс открытия китайской экономики начнется весной 2023 года и будет постепенным, причем с акцентом на внутренние проблемы, а не на международную экспансию, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Однако последствия для глобальных рынков могут оказаться весьма неоднозначными. Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РАСКЛАД

По прогнозам аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, ослабление коронавирусных ограничений в Китае, которое начнется во втором квартале 2023 года, станет "одним из самых заметных, долгожданных и мощных катализаторов роста рынка". Прежде всего, это событие оживит мировую экономику, которая балансирует на грани рецессии за счет роста потребления в самом Китае, считает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Однако китайское руководство не собирается отказываться от политики "нулевой терпимости", а потому будет и дальше отвечать введением жестких ограничений во всех городах, где регистрируются вспышки COVID-19.

Кроме того, возможно появление новых коронавирусных инфекций, и неизвестно, как власти КНР, напуганные COVID-19, будут действовать в таком случае.

"Но хуже всего, то, что трудно предсказать, как будет развиваться экономика в самом Китае, где, во-первых, в очень тяжелой ситуации оказались провинциальные банки, во-вторых, начался спад в строительной отрасли, которая на протяжении последних лет была одним из главных источников роста ВВП", — рассуждает эксперт.

Еще один момент — геополитическая напряженность. Угрозы прямого военного столкновения США и Китая сегодня не существует, считает Галкин. Но никто не может гарантировать, что она не возникнет через полгода, поскольку напряженность вокруг Тайваня, скорее всего, будет нарастать, а противоречия между Китаем и США будут увеличиваться.

"И уж точно не нужно сомневаться в том, что США будут наращивать усилия, направленные на то, чтобы затруднить Китаю, как доступ к западным технологиям, так и проведение собственных научных исследований", — уверен он.

РЕШАТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ

И.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов сомневается в том, что после предполагаемого снятия ковид-ограничений открытость Китая мировой экономике резко повысится.

"КНР длительное время находился в авангарде мировой экономики. Если его рост замедлится, то на фоне огромных проблем с ростом в Европе мир рискует скатиться в глобальную рецессию", — полагает он.

Между тем, экономический рост в Поднебесной начинает существенно отставать от целевых показателей. Это не только следствие пандемии, но и результат осторожности властей, делающих ставку на безопасность и жесткое следование национальным экономическим интересам.

Китайское правительство стремится к большей управляемости экономики и снижению ее зависимости от внешних рынков, в частности, от США. С другой стороны, усиление контроля со стороны Китая над крупными технологическими компаниями (как своими, так и американскими) также неблагоприятно отражается на экономике.

"Курс китайского юаня обновляет исторические минимумы к доллару, что отражает отток капитала из Китая в поиске сравнительно высоких процентных ставок. Чрезвычайно высокое кредитное плечо на рынке недвижимости Китая, на который приходится до четверти ВВП, также оказывает негативное давление на экономический рост", — объясняет экономист.

К тому же торговый конфликт Китая с США не утихает, а ограничения во внешней торговле и экспортный контроль США лишь ужесточаются. Одновременно происходит ослабление зарубежного спроса на экспорт Китая.

Также, как замечает Смирнов, "в относительно подвешенном и даже почти замороженном состоянии" находится инициатива Китая "Один пояс — один путь". Китаю в географии внешних связей приходится усиливать сотрудничество с Россией, странами Северной Африки и Ближнего Востока.

"Поэтому в ближайшие годы Китай, изменяя вектор своего влияния в мире, в большей степени будет ориентироваться на решение накопившихся внутренних экономических проблем, нежели активно продолжать международную экспансию", — констатирует эксперт.

КТО ВЫИГРАЕТ ОТ ОТКРЫТИЯ КИТАЯ

Вклад Китая в мировую экономику составляет примерно тридцать процентов, подсчитала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Поэтому изменение состояния китайской экономики чувствительно для мировых рынков и учитывается при прогнозах глобального развития. Призрак кризиса обретает плоть: о чем предупредила Набиуллина

"Активизация китайской экономики, расширение иностранных инвестиций в Китай, увеличение поставок китайских товаров и услуг за рубеж должны позитивно сказаться на мировой конъюнктуре, так как будут способствовать повышению сбалансированности мировых рынков, особенно если разрешатся таможенные проблемы, обусловленные торговой войной Китая и США", — уверена финансист.

Так или иначе, открытие китайской экономики будет проходить не одномоментно, поэтому "каких-то серьезных потрясений мировая экономика здесь не испытает", считает в свою очередь финансовый эксперт, автор экономического Telegram-канала Алексей Кричевский.

Однако факт полного выхода Китая из карантина будет постепенно увеличивать давление на стоимость энергоносителей, так как потребляться их будет все больше, а добыча пока что только сокращается. Кроме того, сейчас излишки нефти и газа уходят в Европу, а потом Китай может начать их перехватывать для себя.

Европейским компаниям не стоит ожидать значимого прорыва за счет увеличения объемов торговли. Исключением может стать лишь германский фармсектор, а конкретнее — холдинг Biontech, который, как предполагалось после встречи Олафа Шольца с Си Цзиньпином, будет поставлять вакцины в Китай. Но вполне вероятно, это "чуть ли не единственная компания, которая однозначно выиграет от полного открытия Китая", подчеркнул эксперт.

"Разумеется, постепенно будет происходить усиление позиций китайской валюты, и весьма вероятен расклад, что к весне Китай захочет полностью закрыть вопрос с Тайванем, причем любыми средствами — это негатив для чипмейкеров по всему миру", — рассуждает Кричевский.

Так что последствия полного открытия второй экономики мира после почти трех лет функционирования не в полную силу, действительно, могут быть не только непредсказуемыми, но и довольно противоречивыми, подытожил он.