ПЕКИН, 9 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в октябре 2022 года вырос на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Валютные резервы Китая неожиданно выросли в октябре

За первые десять месяцев 2022 года индекс потребительских цен в стране увеличился на 2% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

CPI в городах в октябре в годовом выражении вырос на 2%, а в сельской местности – на 2,5%. Продовольственные товары подорожали на 7%, непродовольственные — на 1,1%, потребительские — на 3,3%, услуги — на 0,4%.

При этом по сравнению с сентябрем этого года показатель вырос на 0,1%, цены на продовольственные товары выросли на 0,1%, на потребительские товары — на 0,1%, цены на непродовольственные товары и на услуги остались на уровне сентября.

Цены на фрукты в октябре в годовом выражении выросли на 12,6%, на овощи и зелень упали на 8,1%, молочная продукция подорожала на 1,1%, яйца — на 11,8%, продукция водного промысла подорожала на 2,8%, цены на мясо выросли на 23,6%, в том числе свинина подорожала на 51,8%. Алкоголь подорожал на 1,5%.

Если же сравнивать с показателями сентября, то за месяц цены на яйца выросли на 2,2%, овощи и зелень подешевели на 4,5%, фрукты — на 1,6%, цены на продукцию водного промысла упали на 2,3%, на молочную продукцию – на 0,1%, алкоголь подорожал на 0,5%. Цены на мясо выросли на 5,2%, в том числе свинина подорожала на 9,4%.

Услуги здравоохранения в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,5%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,2%, на транспорт и связь – на 3,1%, жилье подешевело на 0,2%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении упал на 1,3%.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.