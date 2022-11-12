МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Как правило, банковский вклад можно открыть без проблем и сложных вопросов как в офисе кредитной организации, так и на сайте, и в приложении. Однако перед этим важно узнать о продукте все, ведь пока встречаются ситуации, когда использование депозита может обернуться потерей средств, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Россиянам объяснили, какие вклады сейчас самые выгодные

"При выборе банка для открытия вклада нужно учитывать, участвует ли кредитная организация в системе АСВ (Агентство страхования вкладов — прим. ред.). В России действует 328 банков, из них в системе АСВ участвует 302. Вклады в оставшихся 26 характеризуются повышенным уровнем риска", — отметила эксперт.

Ващелюк напомнила, что за нахождение на счетах в банке средств, номинированных в долларах и евро, может взиматься комиссия.

"Существенных опасений открытие вклада в надежном банке вызвать не должно. Но читать условия договора нужно внимательно в любой ситуации, независимо от того, связана она с открытием банковского вклада, получением кредита, покупкой, продажей и прочими продуктами", — напомнила собеседница агентства.

Перед тем, как поставить подпись на документе, нужно хорошо разобраться, на каких условиях будет открыт вклад: есть ли возможность пополнения и снятия средств, какой будет процентная ставка в разные периоды существования этого вклада, каковы условия досрочного закрытия и т.д.

Не стоит и забывать о том, что Агентство по страхованию вкладов будет компенсировать потери в случае отзыва лицензии банка только по счетам до 1,4 миллиона рублей на одну кредитную организацию. Сверх этой суммы деньги не страхуются.