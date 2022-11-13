МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В этом году индекс S&P 500 показывает волатильность, схожую с 2008 годом. Значит ли это, что Америка находится на пороге кризиса? Или, напротив, эти сигнал к каким-то другим переменам? Агентство "Прайм" выяснило, что на этот счет думают эксперты. "На чьи деньги нацелились?" Запад нашел, кто заплатит за нападки на Россию

Говоря о волатильности фондового рынка США, эксперты приводят понятие "индекс волатильности VIX", который еще иногда называют "индексом страха". Он представляет собой одну из мер ожидания волатильности S&P 500 в последующие 30 дней. На текущий момент индекс VIX далек от максимальных уровней шторма 2008-2009 годов. Однако в половине из прошедших 10 месяцев этого года он менялся на 7% в ту или другую сторону, что сопоставимо с амплитудой 2008 года. До этого момента подобные колебания были зафиксированы во время Великой депрессии 1930-х годов.

ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ?

Далеко не факт, что сейчас это приведет к аналогичным результатам. Резкий рост волатильности вероятен в период грядущего разворота — обычно от дна к подъему точкам, но бывает и наоборот. Так или иначе, это означает, что ситуация в экономике изменится, уверены эксперты.

"Высокая волатильность сама по себе не является предвестником кризиса, но, если она сопровождается еще рядом факторов, это может свидетельствовать об экономических проблемах", — рассуждает Владимир Брагин из УК "Альфа капитал". Но, по его мнению, волатильность S&P 500 еще с 2020 года колеблется в широком диапазоне и, наверное, в исторической перспективе, ее можно расценить, как повышенную, но за рамки она не выходит. "Если уж на то пошло, то в 2020 году волатильность этого индекса была существенно выше", — напомнил эксперт.

По его словам, сегодня много говорят о возможности мировой рецессии и на фоне таких разговоров часть игроков решает продать, уйти от рисков. Кто-то, наоборот, стремится купить, видя пониженные цены.

"То, что мы сейчас видим, — это негативные настроения, которые превалируют, хотя и случаются редкие всплески оптимизма", — заявил Брагин. К примеру, недавно вышли хорошие данные по инфляции в США, свидетельствующие о ее замедлении, и рынок тут же отреагировал позитивно.

ПОРЦИЯ ОПТИМИЗМА

Теперь американские биржи начнут закладывать в своих ожидания более мягкую политику Федрезерва, и это провоцирует подъем оптимизма на фондовых рынках и давление на доллар, а также все, что с этим связано. Например, следует ждать роста цен на золото.

"Иными словами, рынок надеется, что ФРС США будет смягчать свою риторику и не так агрессивно повышать ставку", — пояснил управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. И это сказалось на рынке сильнее, чем волатильность S&P 500.

По его словам, такой оптимизм не во всем оправдан, но объясним: по крайней мере, в отношении ожидания более медленного повышения ставки ФРС. "Этого рынку пока достаточно", — уточнил Сусин.

Еще одно основание для движения американского рынка — сезон отчетности. Все последние недели компании США отчитывались за третий квартал 2022 года.

Выяснилось, что американский бизнес себя в целом неплохо чувствует, но это не значит, что кризисные процессы не идут, — пояснил экономист Егор Клопенко. О результатах хуже прогноза по чистой прибыли сообщили 107 компаний из 500 эмитентов, входящих в S&P 500 (21% против 24%, плохо отчитавшихся во втором квартале). Традиционно лучшие результаты показал нефтегазовый сектор и здравоохранение, а вот телекомы и промышленные компании не оправдали прогнозов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД

А вот состоявшиеся на минувшей неделе выборы в Конгресс и Сенат — главное политическое событие этого года — может привести к настоящему "шторму" на бирже. Ведь любой исход выборов, по мнению эксперта, приводит американский рынок в движение — вне зависимости от того, кто победил или проиграл. А когда победивший все же определится, станет очевидно, какие секторы окажутся в приоритете. Не секрет, что демократы чаще поддерживают сектор высоких технологий, а республиканцы — энергетику и сферу ВПК. Призрак кризиса обретает плоть: о чем предупредила Набиуллина

"Трейдеры, конечно, будут использовать сам факт вероятности такого движения рынка, отсюда и повышенная волатильность", — убежден Клопенко.

За последние 70 лет рынки почти всегда росли по истечении полгода с момента промежуточных выборов. Конечно, актуальные на сегодня факторы стоит принять во внимание — это и ускоряющаяся инфляция, и риск нового ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва, и приближающаяся рецессия. Если Конгресс разделится (в одной палате демократы, в другой республиканцы), это может быть благоприятно для бирж, поскольку президент Джо Байден не сможет принимать законы, направленные против интересов бизнеса. Если же, вопреки ожиданиям, демократы сохранят контроль над обеими палатами, биржи начнут падать — единство в отношении повышения налогов на компании обеспечено.