МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ежегодно до 1 декабря граждане могут заявить о смене страховщика — фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии (ПФР или НПФ). О том, как сохранить пенсионные накопления без потери накопленного дохода, если решение о смене фонда принято, рассказывает агентству "Прайм" эксперт НПФ "Эволюция" Дмитрий Ключник. Россиянам рассказали, когда пенсия может "вырасти" в два раза

По его словам, после первого декабря наступает "период охлаждения", который длится до конца года. В этот период подававшие заявления о переводе пенсионных накоплений россияне могут отказаться от принятого решения.

Как поясняет специалист, есть два типа перевода пенсионных накоплений — срочный и досрочный. Это связано с нормами пенсионного законодательства.

"Дело в том, что сумма накоплений, включая инвестдоход, в фонде фиксируется каждые пять лет после вступления в силу договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику", — указывает эксперт.

В зависимости от года вступления в силу договора, можно потерять инвестиционный доход за период до четырех лет, включая доход по итогам текущего года.

При досрочном варианте (то есть до завершения пятилетнего периода) перевод средств происходит в следующем году. Так, если заявление было подано в 2020-м, то перевод ваших накопительных средств состоится в 2021 году. Однако в таком случае возможна частичная потеря инвестиционного дохода за определенный период, напоминает Ключник.

Информацию о начале действия договора об обязательном пенсионном страховании можно посмотреть в личном кабинете вашего фонда или заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.

"Пенсионные накопления, с которыми клиент вступил в фонд, гарантируются законом. Допустим, НПФ по результатам инвестирования за 5 лет действия договора уменьшил эти накопления. При срочном переходе (по окончании пяти лет) средства будут восполнены из резерва по обязательному пенсионному страхованию до гарантируемой суммы. При досрочном переходе такого восполнения не произойдет", — указал эксперт.