Эксперт Магомедов: при случайном касании к экрану смартфона можно перейти по вредоносной ссылке
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Современные смартфоны достаточно хорошо защищены производителями от поломки. Без разблокированного загрузчика и наличия прав администратора сложно осуществить какие-либо разрушительные воздействия. Вместе с тем, случайные прикосновения к смартфону иногда могут представлять опасность, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
Так, случайные нажатия на экран возможны при разговоре по телефону. Во время чтения, игры или других действий тоже можно "смахнуть" поступившее уведомление, перейти по вредоносной ссылке в рекламном блоке. Еще один классический пример — смартфон в кармане или сумке, который самостоятельно звонит контактам из телефонной книги, набирает сообщения или открывает ненужные приложения.
"Таким образом легко можно поделиться личной информацией с незаслуживающими доверия лицами", — предупреждает эксперт.
Проблему, по его словам, решить довольно просто. В настройках любого современного смартфона можно найти и активировать так называемый "Режим в кармане". В зависимости от модели он может называться по-разному, например, "Защита от случайного касания" или "Предупреждение непроизвольных действий".
"Работа карманного режима зависит от датчика приближения: когда напротив датчика появляется какой-либо загораживающий предмет (рука, ухо, ткань брюк и т.д.), экран блокируется и гаснет, что противодействует случайным нажатиям", — объясняет специалист.
Полезно также провести калибровку экрана через настройки во вкладке "Дисплей". Подсказки гаджета помогут вам справиться с этой задачей.
"Если же проблема не решилась, можно попробовать сбросить телефон до заводских настроек — возможно, произошел аппаратный сбой. В особо сложных случаях поможет обращение в профессиональный сервис", — рассказал Магомедов.
https://1prime.ru/exclusive/20221114/838792214.html