МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Современные смартфоны достаточно хорошо защищены производителями от поломки. Без разблокированного загрузчика и наличия прав администратора сложно осуществить какие-либо разрушительные воздействия. Вместе с тем, случайные прикосновения к смартфону иногда могут представлять опасность, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Названы скрытые функции, которые таит в себе смартфон

Так, случайные нажатия на экран возможны при разговоре по телефону. Во время чтения, игры или других действий тоже можно "смахнуть" поступившее уведомление, перейти по вредоносной ссылке в рекламном блоке. Еще один классический пример — смартфон в кармане или сумке, который самостоятельно звонит контактам из телефонной книги, набирает сообщения или открывает ненужные приложения.

"Таким образом легко можно поделиться личной информацией с незаслуживающими доверия лицами", — предупреждает эксперт.

Проблему, по его словам, решить довольно просто. В настройках любого современного смартфона можно найти и активировать так называемый "Режим в кармане". В зависимости от модели он может называться по-разному, например, "Защита от случайного касания" или "Предупреждение непроизвольных действий".

"Работа карманного режима зависит от датчика приближения: когда напротив датчика появляется какой-либо загораживающий предмет (рука, ухо, ткань брюк и т.д.), экран блокируется и гаснет, что противодействует случайным нажатиям", — объясняет специалист.

Полезно также провести калибровку экрана через настройки во вкладке "Дисплей". Подсказки гаджета помогут вам справиться с этой задачей.

"Если же проблема не решилась, можно попробовать сбросить телефон до заводских настроек — возможно, произошел аппаратный сбой. В особо сложных случаях поможет обращение в профессиональный сервис", — рассказал Магомедов.