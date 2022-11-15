МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стратегия кибермошенников в последнее время изменилась, теперь доминирует новый тренд — атаки на инфраструктуру, заявила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская. Не просто звонки: эксперт предупредил о новых уловках кибермошенников

"Тренд на хищения отходит. То, что это было долгое время в прицеле хакеров привело к тому, что банки защищены лучше всех", — рассказала она в рамках SOC-форума, посвященного практике противодействия кибератакам.

Касперская подчеркнула, что промышленным предприятиям также необходимо пересмотреть свои системы информационной безопасности и предпринять меры для повышения защиты. Кроме того, важно обеспечить снижение проникаемости систем через интернет, добавила она.

При этом президент ГК InfoWatch допустила, что компании могут изменить свои приоритеты: тренд на диджитализацию процессов под массивами новых атак может замедлиться.