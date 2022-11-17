МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Размер выплат российским пенсионерам может увеличиваться как в порядке плановых и внеплановых индексаций, так и при определенных жизненных обстоятельствах. В ряде случаев не понадобится даже писать заявление о перерасчете, рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Россиян предупредили, что можно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря

Во втором случае увеличивается либо стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), либо размер фиксированной выплаты к пенсии. Это может происходить как по заявлению пенсионера, так и в беззаявительном порядке.

По словам Ногайлиевой, ежегодно c 1 августа работающим пенсионерам повышают размер ИПК с учетом страховых взносов, которые работодатель уплачивает за него в ПФР, и которые не учтены при назначении страховой пенсии по старости и прочим основаниям, а также при предыдущем перерасчете.

В этом случае подача заявления в ПФР не требуется. Перерасчет делается территориальным органом Пенсионного фонда в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года.

"Неработающим пенсионерам уже после назначения пенсии, возможно, придется представить в Пенсионный фонд документы об обстоятельствах, которые могут стать основанием для пересчета. Это, например, документы о неучтенном стаже работы. ПФР пересчитает пенсию без заявления по факту поступления подтверждающих документов", — объяснила специалист.

Также беззаявительный перерасчет фиксированной выплаты к пенсии производится в случае достижения пенсионером восьмидесятилетнего возраста; изменения группы инвалидности; а также сокращения количества иждивенцев.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличат, если

∙ изменилось количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении у пенсионера; Юрист развеял миф о “новой надбавке” для пенсионеров с 1 декабря

∙ у пенсионера появились новые сведения о дополнительном стаже за период до 01.01.2002 или справки о заработке за 5 лет подряд до 01.01.2002 г;

∙ пенсионер накопил необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностям и (или) страховой стаж;

∙ изменилась категория получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца (например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя);

∙ пенсионер приобрел необходимый стаж работы в сельской местности;

∙ пенсионер желает учесть в страховом стаже иные (нестраховые) периоды, указанные в законе "О страховых пенсиях". Например, это уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет; прохождение военной службы по призыву; уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

"В вышеуказанных случаях заявление о перерасчете пенсии следует подать в личном кабинете портала Госуслуги или в территориальном отделении Пенсионного фонда по месту жительства", — рассказала Ногайлиева.

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление со всеми подтверждающими документами.