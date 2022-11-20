МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Содержание общего имущества многоквартирного дома является равной обязанностью собственников многоквартирного дома. Лифт — общее имущество, за которое должны платить и те, кто им не пользуется, проживая на первом этаже. Однако есть способ побороть эту несправедливость, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.

С одной стороны, платить за лифт как за общее имущество обязаны все жильцы дома, даже те, кто живет на первом этаже. С другой, этот подход представляется несправедливым — зачем платить за услугу, которая тебе не нужна?

Способ решить проблему есть, и он абсолютно законный. С согласия жильцов дома можно освободить от оплаты услуги лифта квартиры первого и даже второго этажа.

"Такое решение представляется справедливым, однако, есть одно "но": принимая его, остальные жильцы делят между собой недостающую сумму тарифа, тем самым увеличивая уже свою финансовую нагрузку", — уточнила Кудерко.

Обязать принять такое решение, по мнению эксперта, невозможно. Разъяснения Минстроя подтверждают законность такого механизма освобождения от платы. В обязанность управляющей компании (ТСЖ) входит проведение перерасчёта платы на основании протокола общего собрания жильцов МКД, если с таким решением согласилось и проголосовало более 25% собственников.