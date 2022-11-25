МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. За перевоз елки на машине можно получить штраф, если вы не будете соблюдать правила дорожного движения по перевозке грузов, в частности, если края елки будут выступать за габариты автомобиля, на ней не будет соответствующего знака, а в темноте — подсветки. Если вы купили ель, попросите документы у продавца, чтобы избежать обвинений в незаконной рубке, рассказала агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын. Названы продукты, которые лучше закупить до Нового года

Она напомнила, что согласно ПДД п. 23.2., перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения и создания помех для движения на дороге.

Согласно п.23.3. ПДД, перевозка груза допускается при условии, что он:

— не ограничивает водителю обзор;

— не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;

— не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой.

Так, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

"Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перевозки, либо прекратить дальнейшее движение", — подчеркнула юрист.

При покупке елки для перевозки на своем транспорте попросите документы у продавца (вплоть до расписки), которые пригодятся при проверке документов, если вас остановят сотрудники ГИБДД.

Согласно статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях, граждане могут быть привлечены к административной ответственности за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев — штраф до 5000 рублей.

Также по ст. 260 УК РФ за незаконную рубку деревьев предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы, заключила Цын.