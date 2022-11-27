МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Общее имущество бывает не только в многоквартирных домах, но и в садовых товариществах. Это дороги, проезды, парковые зоны, детские площадки и инфраструктурные объекты. Органы управления садовых и дачных организаций обязаны обслуживать такие объекты круглогодично, в противном случае их ожидает штраф. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко. В России отменят некоторые "дачные" штрафы

Казалось бы, с окончанием осеннего сезона закончились и проверочные рейды, однако, это заблуждение, предупреждает эксперт. Противопожарные меры — это не только запрет разводить костры, жечь листву, но и обязанность уборки снега.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года, СНТ самостоятельно производят уборку снега внутри границ садоводства. "За неисполнение этой малоизвестной обязанности предусмотрен штраф от 100 000 рублей", — отмечает юрист.

Суровость данного штрафа, по ее словам, обусловлена потенциально опасным вредом — машины специальных служб не смогут проехать до места пожара, карета скорой медицинской помощи не сможет прибыть на вызов к больному.

Безусловно, обязанность по оплате уборки и вывоза снега распределяется между всеми членами товарищества и собственниками участков тех, кто не является членом СНТ и не имеет садовой книжки.

"В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ, как и многие некоммерческие организации, не ведут самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход", — указывает Кудерко.

Однако, если вопрос о необходимости организации очистки снега не выносился на общее собрание или правление, то в последующем размер оплаченного штрафа как убыток может быть взыскан с председателя СНТ в пользу самого же товарищества.