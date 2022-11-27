МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Рубль игнорирует весь внешний фон, отражая удар за ударом. Из-за нарушения логистических цепочек, а также медленного восстановления импорта, продажи валютной выручки оказывают сильную поддержку рублю, рассказал "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Банковский аналитик объяснил, кто и зачем поставил доллар на паузу

На фоне геоэкономических реалий российский валютный рынок пока остается низколиквидным и не совсем привлекательным для институциональных и частных инвесторов, отметил он. Приток валюты на рынок идет от экспортеров, сильного дисбаланса между спросом и предложением не будет. Соответственно, не стоит ожидать и резких колебаний.



Аналитик отметил, что рубль прекрасно себя чувствует с середины марта текущего года.

"За укреплением стоит геополитика и эффективное взаимодействие российских монетарных властей. Из-за блокировки золотовалютных резервов Банка России недружественными странами и введения антироссийских санкции, регулятор применил встречные санкции — ввел ограничения на покупку/продажу иностранной валюты и заблокировал активы нерезидентов на Мосбирже. На сегодняшний день рынок находится под пристальным вниманием Банка России. Рынки изменились до неузнаваемости, поэтому никто не знает, какой будет реакция на то или иное событие", — сказал Антонов.

С июля пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 50-65 рублей в течение 150 дней. Пока не завершится СВО, на рынке сохранится турбулентность и полная неопределенность.

Антонов напомнил, что в декабре ожидается несколько важных событий, которые способны оказать влияние на рынок и вызвать повышенную волатильность.

Так, 4 декабря состоится заседание ОПЕК+. Учитывая, что цена упала до $85 за баррель, альянс может сократить квоты по добыче нефти, чтобы поддержать цены выше $90. Для рубля это положительный фактор.

14 декабря состоится заседание ФРС США. Ожидается, что после замедления инфляции Федрезерв снизит темпы повышения ставки на ближайших заседаниях. По последним данным CME, вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляет 75,8%. Слабый доллар помогает рублю удерживать позиции около 60 рублей за доллар при негативном внешнем фоне.

И, наконец, 16 декабря Банк России огласит решение по ключевой ставке. Участники рынка ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. Если ставка не изменится, решение на рынок не окажет влияния, отметил Антонов. Названы три страны, к которым подкрался валютный кризис

Из вышеперечисленных факторов аналитик сделал вывод, что пара доллар/рубль сохранит боковое движение около 60 рублей с отклонениями цены в любую сторону в пределах 2 рублей. При повышенной волатильности границы расширятся до 55,00-70,00 рублей.



Пара евро/рубль торгуется в диапазоне 50,00-64,00 рублей. Цена приблизилась к верхней границе канала. Текущий курс — 62,87 рубля. Евро дорожает к рублю на фоне ослабления доллара на валютном рынке перед заседанием ФРС США. Если индекс доллара усилит коррекционное движение, то высока вероятность роста пары евро/рубль до 69 рублей, отметил Антонов.



Что же касается пары юань/рубль, то она консолидируется в диапазоне 8,00-8,85 рублей. Диапазон сильно сузился, чем указывает на резкие ценовые колебания в ближайшие дни. В зависимости от окраса новостей цена может двинуться к 7,50 или 9,50 руб. С июля цена крутится вокруг уровня 8,45 рублей за юань, подытожил аналитик.