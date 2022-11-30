Юрист Мырсина: получить медпомощь с 1 декабря можно с паспортом и штрих-кодом полиса ОМС
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство приняло новый порядок ведения учета данных в сфере обязательного медицинского страхования, который начнет частично действовать уже 1 декабря, а полностью вступит в силу 1 января 2023 года. Создается единый канал информации в части обеспечения граждан ОМС — медучреждениям и страховщикам будет видно, в каком объеме, как и кому оказывается помощь. По сути, полисом станет просто номер записи пациента в реестре застрахованных, и обращаться за медпомощью можно будет только с паспортом и штрих-кодом, который можно получить на госуслугах, рассказывает агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина.
По ее словам, вводится информационное обеспечение персонифицированного учета, которое будет осуществляться через государственную систему ОМС. Уточняется перечень сведений, которые будут обрабатываться у граждан, обращающихся по ОМС.
Доступ к этим данным в электронном виде получат страховые организации — федеральная, территориальная и страховые медорганизации.
"Также теперь медицинские организации будут информировать, в том числе местную страховую, о том, какого пациента приняли, о выборе клиники, врача, диагнозе, объеме помощи и т.д. Сами граждане смогут найти эту информацию о себе в личных кабинетах на портале Госуслуг", — отмечает юрист.
Принятие постановления, как подчеркивает Мырсина, лишний раз подчеркивает, что государство "четко взяло вектор на цифровизацию и унификацию при работе с данными, в частности, — медицинскими".
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