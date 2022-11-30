МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство приняло новый порядок ведения учета данных в сфере обязательного медицинского страхования, который начнет частично действовать уже 1 декабря, а полностью вступит в силу 1 января 2023 года. Создается единый канал информации в части обеспечения граждан ОМС — медучреждениям и страховщикам будет видно, в каком объеме, как и кому оказывается помощь. По сути, полисом станет просто номер записи пациента в реестре застрахованных, и обращаться за медпомощью можно будет только с паспортом и штрих-кодом, который можно получить на госуслугах, рассказывает агентству "Прайм" юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина. Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

По ее словам, вводится информационное обеспечение персонифицированного учета, которое будет осуществляться через государственную систему ОМС. Уточняется перечень сведений, которые будут обрабатываться у граждан, обращающихся по ОМС.

Доступ к этим данным в электронном виде получат страховые организации — федеральная, территориальная и страховые медорганизации.

"Также теперь медицинские организации будут информировать, в том числе местную страховую, о том, какого пациента приняли, о выборе клиники, врача, диагнозе, объеме помощи и т.д. Сами граждане смогут найти эту информацию о себе в личных кабинетах на портале Госуслуг", — отмечает юрист.

Принятие постановления, как подчеркивает Мырсина, лишний раз подчеркивает, что государство "четко взяло вектор на цифровизацию и унификацию при работе с данными, в частности, — медицинскими".