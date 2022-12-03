МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Работа в выходной или в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, рассказывает агентству "Прайм" адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

Согласно статье 153 Трудового Кодекса РФ, оплата в повышенном размере положена всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

Так, сдельщикам праздничный день должен быть оплачен не менее чем по двойным сдельным расценкам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, уточняет эксперт.

Что касается работников, получающих оклад (должностной оклад), то их труд оплатят в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада) за день или час работы сверх оклада, если работа в выходной или праздничный день была в пределах месячной нормы рабочего времени.

Если же работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, то в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада) за день или час работы сверх оклада и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки части оклада за день или час работы сверх оклада, разъясняет юрист.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. Россиянам рассказали, кому положена 13-я зарплата

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов), предупреждает эксперт.

Оплата труда творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, может определяться на основании коллективного договора, локального нормативного акта, трудового договора.