МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. На новой неделе рубль будет находиться под влиянием геополитики и сырьевых котировок на фоне ввода "нефтяного потолка", при этом евро имеет потенциал роста к доллару. Как рассказал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, доллар вряд ли пробьет отметку в 65 рублей, евро имеет потенциал укрепиться до 70 рублей, а для юаня открывается дорога к 9,45-9,50 рубля.

"За минувшую неделю рубль подешевел к доллару на 2,48%, до 62,00 руб., к евро — на 3,30%, до 65,00 руб., юань — на 4,63%, до 8,80 руб.", — отметил эксперт и напомнил, что российская нацвалюта оказалась под давлением после того, как завершился налоговый период и возросла неопределенность с угрозой новой вспышки коронавируса в Китае.

Ситуация в Поднебесной оказывала негативное влияние на нефтяной рынок, а через него волны доходили до рубля. Продажи российской валюты усилились к концу недели на фоне обсуждения потолка цен на российскую нефть, перечисляет Антонов.

Рубль ослаб сильнее против единой валюты из-за укрепления евро на международном валютном рынке. Индекс доллара упал после заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, что американский ЦБ может замедлить подъем ставки уже в декабре. Вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивается рынками с вероятностью 78,2% против 80,6% днем ранее. Значение снизилось после публикации отчета по рынку труд в США за ноябрь.

США и Евросоюз согласовали ограничение цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. Активно обсуждается "потолок цен".

"А теперь спокойно наблюдаем как пройдет зима в Западной Европе. Объемы производства энергоемких отраслей и рабочие места в Европе будут сокращаться. Заметные минорные социальные процессы в ЕС будут оказывать более негативное влияние на экономику. Важный момент сегодня — начало нового отсчета в прекращении поставок российских энергоресурсов на Запад и озабоченность ОПЕК+ прямым политическим манипулированием цен на мировом рынке нефти", — рассуждает специалист.

Стратегические нефтяные запасы США находятся на минимуме за последние 38 лет, накануне наступления холодов западноевропейским странам никто не поможет, добавил он. Складывающаяся уникальная геоэкономическая конъюнктура рынка может разогнать баррель Brent до $120 и оказать серьезную поддержку рублю.

Пока же рыночные механизмов для ценообразования нефти исчерпаны. Действия западных стран приведут к усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья.

Трейдеры ждут заседания ОПЕК+, которое состоится сегодня, 4 декабря. Нефть дорожала на слухах, что альянс снизит её добычу. Рост был сдержанным из-за коронавирусной ситуации в Китае. В стране проходили протесты по поводу ужесточения карантинных ограничений из-за ковида.

Динамика цен на нефть остается ключевым фактором для внутреннего валютного рынка. Кроме встречи ОПЕК+ у нас в центре внимания будут заседания ФРС США (14 декабря) и Банка России (16 декабря).

Доллар с 29 июня 2022 торгуется в широком диапазоне 56 — 72 руб. Учитывая, что участники рынка ожидают от ЦБ РФ сохранения ключевой ставки, курс доллара не должен превысить отметку в 65 рублей до конца года. Промежуточное сопротивление расположено на уровне 62,00 руб. Тест 65 руб. вероятен в случае резкого роста индекса доллара.

В начале декабря евро пробил ключевое сопротивление 64,15 руб. На фоне укрепления единой валюты сохраняются риски увидеть продолжение восстановления в направлении 70 руб. Скорость роста будет зависеть от итогов заседания ФРС США и настроя ЕС. Цены на газ продолжают уверенный рост в ожидании холодов. Если энергетический кризис выйдет на первый план, то евро может развернуться вниз против доллара и рубля. Поддержкой выступает 62,50 руб.

В начале декабря юань подобрался к сопротивлению 8,85 руб. После пробоя важного уровня покупателям открывается дорога к 9,45-9,50 руб. Если уровень 8,85 руб. устоит, то до кона декабря ожидаем продолжения консолидации в диапазоне 8,35 — 8,85 руб.