МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Генри Форду приписывают известную фразу: "Сэкономленные деньги — это заработанные деньги". О том какие привычки, приведут к тому, что у вас будет оставаться больше средств, рассказывает агентству "Прайм" основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров. Назван один из самых простых способов накопить деньги

Привычка №1 — ведите личный или семейный бюджет. Каждый руководитель вам скажет, что без бюджета нет бизнеса. Возьмите себе на вооружение этот же принцип, советует эксперт. Определите, на что у вас тратятся деньги ежемесячно: на оплату ЖКХ, мобильную связь и интернет, на бензин и обслуживание автомобиля, на покупки продуктов питания, на одежду и обувь по сезону, на лекарства, на обучение детей, на подарки к праздникам. Сделайте таблицу и в течение месяца вносите в нее все свои траты — вы увидите, сколько вы тратите и куда.

Привычка №2 — сокращайте необязательные расходы. Определите статьи бюджета, которые вы можете сократить максимально — это разные спонтанные покупки, приобретение готовых блюд и напитков на вынос, посещение ресторанов или бассейна. "В условиях кризиса такие затраты можно и нужно "резать" в первую очередь. Но полностью отказывать себе в удовольствиях все же не стоит, хотя сократить расходы можно, причем кардинально", — считает финансист.

Вот пример: если у вас есть привычка покупать по дороге на работу кофе на вынос, замените ее кофе, который приготовите дома и возьмете с собой в термосе. Кажется, что это мелочь. Но вы просто посчитайте, сколько денег таким образом вы сэкономите за неделю, месяц или год. Неплохая сумма получится.

То же самое касается курения — в год курильщик в среднем тратит на свою привычку больше 40 тысяч рублей (это если считать минимальную стоимость одной пачки сигарет).

Занятия в фитнес-клубе заменяются бесплатными пробежками, лыжными прогулками или просто долгой ходьбой. В зависимости от стоимости абонемента это может привести к экономии 20-100 тысяч рублей в год, подсчитал Сидоров. Кстати, можно сильно сэкономить деньги, если вместо автомобиля пользоваться общественным транспортом или добираться на работу пешком, на велосипеде или электросамокате. Названы способы вложить деньги, чтобы они работали и не обесценивались

Привычка №3 — сокращайте обязательные расходы.

От уплаты услуг ЖКХ или мобильной связи мы отказаться не можем. Но сократить эти расходы возможно. Для экономии электроэнергии приучите членов семьи вовремя выключать свет, замените в доме лампочки — поставьте энергосберегающие, откажитесь от использования не самых нужных бытовых приборов. Для снижения затрат на телевидение можно отказаться от платных подписок, для сокращения трат на мобильную связь перейдите на более дешевый тариф и т.п.