МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На прошлой неделе Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии. Зачем Европа собралась принимать в Шенген Румынию и Болгарию, и почему Австрия (а в отношении Болгарии — еще и Нидерланды) блокировали их вхождение в Шенгенскую зону, разъясняют опрошенные агентством "Прайм" эксперты. В Польше обвинили Евросоюз в предательстве

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Все члены Евросоюза имеют право подать заявку на вступление в Шенгенскую зону, смысл которой — создание пространства свободы передвижения внутри ЕС. И даже за его пределами, ведь в зону входят также Исландия, Швейцария и Норвегия, рассказывает член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

"Свобода передвижения — одна из ключевых целей европейской интеграции в целом. Поэтому, если та или иная страна соответствует требованиям для приема, то ее присоединение к зоне не получится долго блокировать", — поясняет он.

Проблема Румынии и Болгарии в том, что они расположены на внешнем периметре ЕС, и соответственно, находятся под сильным давлением нелегальной миграции. Но это, видимо, не главное препятствие. Их вступление в зону заблокировали только Нидерланды и Австрия.

По мнению эксперта, причина также в целом в отношении ряда "старых" стран-членов ЕС к внутриполитической ситуации в Болгарии и Румынии. Есть также предположение, что Румыния и Болгария не проявили готовность вводить запрет на въезд россиян.

ПОЧВА ДЛЯ КРИЗИСА

Зачем Австрии (а в отношении Болгарии — еще и Нидерландам) понадобилось блокировать вхождение Румынии и Болгарии в шенгенскую зону, задается вопросом политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Конечно, экономическое положение Болгарии и Румынии намного хуже, чем у Хорватии, которая получила доступ в Шенген. Но все-таки и для хорватских граждан западноевропейские страны являются более привлекательным рынком труда, чем территория собственного государства.

"Очевидно, что дело, прежде всего, в относительно высокой численности населения Румынии, которая в пять раз больше, чем у четырехмиллионной Хорватии. Именно это и останавливает Австрию, которая вполне обоснованно опасается притока трудовых мигрантов", — рассуждает Галкин.

Что касается позиции Нидерландов, то Амстердам разъяснил ее еще несколько лет назад. Нидерланды опасаются, что на их территории окажутся проживающие в Румынии и Болгарии цыгане, которые составляют более 8% румынского населения и около 5% болгарского. Опасения по поводу Болгарии и Румынии можно понять, но нужно признать, что подобная позиция подрывает единство ЕС, отмечает политический обозреватель. Сопротивление бесполезно? Две страны Евросоюза бросают вызов США в торговле

Сегодня украинские беженцы получили возможность свободно жить и работать в странах ЕС. Между тем, граждане Румынии и Болгарии, которые являются членами Евросоюза, подобным правом не обладают. А Хорватия, присоединившиеся к ЕС на шесть лет позже, теперь его получит.

"Сохранение действующих ограничений осложняет и без того непростую социальную ситуацию в Румынии и Болгарии и создает почву для тяжелого политического кризиса в этих странах", — полагает эксперт.

ЗАЩИТИТЬ ГРАНИЦЫ

Суть Шенгенской зоны состоит в снятии внутреннего пограничного контроля, но при этом важно укреплять внешние границы, отмечает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

Ключевой проблемой является нелегальная миграция из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прежде всего, через турецко-болгарскую границу. Сейчас еще и миграция из Украины — эта проблема более актуальна для Румынии. Также можно добавить опасения ЕС не только по поводу внешних мигрантов, но и внутренних, например, цыганских таборов. Большое количество цыган проживает в Восточной и Юго-Восточной Европе, особенно в Румынии, где цыгане — третий по численности народ.

"Такие опасения связываются с уровнем коррупции, что снижает потенциал для защиты границ. Так, согласно рейтингу стран по уровню коррупции (Corruption Perceptions Index), Румыния находится на 68 месте, а Болгария — на 78 (чем выше рейтинг, тем меньше уровень коррупции)", — поясняет специалист.

ПРОБЛЕМА — НЕ В МИГРАНТАХ

Между тем, по мнению профессора кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимира Волоха, проблема нелегальных мигрантов существенно преувеличена. И это только начало: доведет ли инфляция до бунтов Европу?

"Сами румыны и болгары довольно давно свободно перемещаются по всему Европейскому союзу. Если имеются в виду те маршруты, через которые беженцы с Ближнего Востока, из Северной Африки попадают в Европу, то ни Румыния, ни Болгария не являются ключевыми и наиболее массовыми точками входа для этих мигрантов. Так что здесь, конечно, вопрос не миграции", — уверен он.

Решение по Румынии и Болгарии было продиктовано, скорее всего, тем, чтобы закрыть большое расширение Центральной и Восточной Европы.

Кроме того, Брюссель ожидает от всех стран — участниц Шенгенской зоны единодушия: возможно, Загреб готов был присоединиться к бойкоту россиян, а вот София и Бухарест — пока нет.