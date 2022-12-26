МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Несмотря на то, что в начале этого года эксперты прогнозировали высокую безработицу из-за ухода компаний и оттока специалистов, число зарегистрированных безработных и работников, находящихся в простое, снижается. Хотя рынок труда не готов к взрывному росту зарплат в силу экономических причин, в тех сферах, которые продолжают испытывать острую нехватку кадров, это возможно, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Путин выяснил размеры зарплат работников "Газпрома" на Чаянде и Ковыкте

"Можно сказать с уверенностью: сильных, самостоятельных практиков, профессионалов своего дела на рынке труда точно не стало больше. Если мы говорим о ИТ-сфере, пока нет тренда на перенасыщение рынка, он остается очень волатильным. Поэтому тут скорее всего гонка зарплат продолжится. Статистика говорит, что в ИТ-отрасли рост заработных плат начиная с 2020 года составлял больше десяти процентов и доходил до 25 процентов для отдельных категорий специалистов", — привел он пример.

Аналогичный тренд можно наблюдать и строительной сфере, где дефицит кадров постоянно растет, соответственно, растут и зарплаты — в 2022 году по сравнению с 2021 годом рост составил около 15 процентов. Чуть меньше, но выросли заработные платы в транспортной логистике. Рост показали заработные платы топ-менеджеров и менеджеров среднего звена. Хорошие управленцы с богатым практическим опытом стали цениться в кризис больше, отсюда и рост вознаграждения, в основном бонусной части.

Сильный дефицит будет наблюдаться в тех сферах, которые нуждаются в рабочих руках, квалифицированных инженерах и представителях технических профессий. Кроме того, на фоне снижения численности трудоспособного населения усилится дефицит медицинских и соцработников.

Дефицит кадров, и как следствие, рост заработных плат может наблюдаться в производственной отрасли и агросекторе. Возможно мы будем наблюдать межотраслевую трудовую миграцию, что позволит немного сбалансировать ситуацию в дефицитных отраслях. Но произойдет это только в случае массового высвобождения рабочих рук на рынке. В 2023 году будут востребованы специалисты со знанием китайского и арабского языков, поскольку тренд на переориентацию рынка на восток очевидно сохранится, заключил Дударев.