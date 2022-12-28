МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Более высокая ставка является определяющим фактором при размещении денежных средств на долгосрочных депозитах и накопительных счетах. Но при переводе денежных средств в другой банк вкладчику стоит рассчитать, насколько доходность по новому депозиту сможет перекрыть возможные издержки — в некоторых банках с клиента могут взять комиссию за безналичный перевод крупных сумм по номеру карты, счета или телефона, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Аналитик объяснил, как не потерять все и много заработать на бирже

Для того, чтобы банковский вклад стал действительно выгодным и гарантированным инструментом сбережения, необходимо обращать внимание не только на разницу в ставках в разных банках, но и на сроки размещения и сумму, которую планируется положить на вклад.

"При размещении 500 тысяч рублей на три месяца под определенный процент вкладчику на том же сроке и сумме размещения могут предложить в другом банке доходность на 0,5 п.п. выше. В данном случае выгода составит всего 625 рублей. Однако при размещении на вкладе одного миллиона рублей на годовой срок та же разница в 0,5 п.п. годовых позволит получить допдоход пять тысяч рублей", — привел он пример.

Сегодня часть вкладчиков целенаправленно изучает рынок сберегательных продуктов и выбирает предложения с лучшими ставками. Такие клиенты знают, какие банки предлагают преференции и повышенные ставки новым вкладчикам — в этом случае перемещать накопленные средства из банка в банк становится более выгодно. Однако, как правило, такими предложениями пользуются люди с существенными накоплениями, которым повышенная ставка принесет более внушительный доход.

При этом, если речь идет о размещении средств свыше 1,4 миллиона рублей, вкладчики могут разместить сбережения сразу в нескольких банках на суммы, не превышающие страховку от государства. Если в каком-то банке сумма средств, например, за счет капитализации процентов превысит страховой лимит, клиент может перевести часть сбережений на депозит в другой банк.

Некоторые клиенты предпочитает аккумулировать свои средства на счетах и вкладах в одном банке, чтобы поддерживать премиальный статус и получать дополнительные преференции и бонусы, заключил Амиров.