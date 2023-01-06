МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. От инвестиций часто ожидают мгновенной прибыли, забывая, что период планирования вложений в разные инструменты должен закладываться на несколько лет вперед. Во что лучше вложить и какая тактика принесет больше пользы в 2023 году, рассказал агентству "Прайм" персональный брокер Инвестиционного банка Синара Тимур Баянов. Рынок в боковике, но готов к подъему

"В период нестабильности и предупреждений об инфляции и рецессии инвесторы должны использовать более простой подход к созданию портфеля — индексные фонды", — отметил собеседник.

Такие инструменты широкого рынка являются хорошим выбором для 2023 года. Прежде всего, они дают диверсификацию активов, инвесторы не тратят время на анализ финансовых отчетов отдельных компаний. Основная идея заключается в том, что проще и дешевле купить весь индекс, чем пытаться выбрать отдельные акции для покупки и продажи.

Несмотря на риски вступление в рецессию экономики, основные расходы на инфраструктурные проекты по всему миру продолжаются. В последние годы правительства США и Великобритании одобрили крупномасштабные программы строительства, и по данным Mordor Intelligence, мировой рынок инфраструктуры оценивается в 2 242 миллиарда долларов в 2021 году и, по прогнозам, достигнет 3 267 миллиардов долларов в 2027 году.

Он также напомнил, что инвестирование нельзя рассматривать как спринт, это скорее марафон. "Терпение и выносливость значат гораздо больше, чем способность использовать временные возможности в любой момент. Следуя этому правилу и подходя к рынкам с осторожностью и долгосрочной перспективой, вы сможете добиться успеха в качестве инвестора в 2023 году и далее", — рассуждает Баянов.

Попытка найти идеальное время для инвестирования сложна и почти всегда является огромной ошибкой, резюмирует он.