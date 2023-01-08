МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Самый главный совет тем, кто возвращается на свои рабочие места после длинных новогодних праздников, будет следующий: не пытайтесь сворачивать горы и перевыполнять планы в первый же день — дайте себе время на адаптацию. Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. Юрист научил, как вернуть ненужный подарок в магазин

Сначала следует решать мелкие или творческие задачи, а большие — делить на процессы. Также эксперт советует ставить дедлайн "с запасом", чтобы было время на правки и дополнительную проверку, ведь после длинных праздников поначалу будет сложно концентрироваться.



"Полезно заранее подготовить для себя список дел, за которые нужно взяться в первую рабочую неделю, и выстроить их в порядке приоритетности", — говорит HR-эксперт.



Если вы руководитель и хотите, чтобы ваши сотрудники тоже комфортно влились в процесс, устройте им легкую "разогревающую" планерку: поговорите о том, как прошли праздники, угостите пиццей или рождественскими сладостями, поделитесь планами на год. "Такое общение благоприятно скажется на работоспособности и вернет многим мотивацию, которую они могли потерять за эти дни", — полагает Юлия Санина.