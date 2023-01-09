МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Несмотря на то, что решение взимать налог на доходы физлиц с процентов по вкладам было принято правительством в 2020 году, первая уплата будет происходить по итогам 2023 года, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Названы налоги, которые не должны платить пенсионеры

Он отметил, что изначально этот налог планировали взимать начиная с первого января 2021 года.

"По данному правилу проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках должны облагаться НДФЛ по ставке 13%. При этом в составе таких доходов не учитывались проценты, если ставка по вкладу в течение всего календарного года не превысила 1% годовых, а также по счетам эскроу", — отметил собеседник агентства.

Это означает, что НДФЛ должна была облагаться не вся полученная сумма процентов, а за вычетом необлагаемого минимума, который определялся как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января текущего года (на начало 2023 года это 7,5% годовых).

Однако из-за пандемии коронавируса в 2021 — 2022 годах процентные доходы по вкладам в банках были временно освобождены по НДФЛ.

"Начиная с 1 января 2023 года порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках скорректирован. За календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в РФ, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года", — рассказал экономист.

Он привел пример: в течении 2022 года максимальный размер ключевой ставки Банка России составил 7,5%. Необлагаемый минимум в этом случае будет рассчитан в размере 75 000 руб. (1 млн. руб. х 7,5%). Следовательно, превышение сумм процентов по вкладам над необлагаемым минимумом подлежит обложению по ставке 13%.

При этом он напомнил, что в России по НДФЛ с 2021 года действует прогрессивная шкала. "Если совокупный за год доход (например, заработная плата по основному месту работы, а также по совместительству и процентные доходы по вкладам в банках) превысит 5 миллионов рублей, то по НДФЛ будет применена повышенная ставка 15%", — отметил Ахмадеев. Но это касается лишь доходов, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период.

По общему порядку обязанность уплатить НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам 2023 года. При этом налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании 2023 года на основе полученных от банков сведений и направит физическому лицу уведомление по уплате НДФЛ в срок до 01 декабря 2024 года, резюмировал собеседник агентства.