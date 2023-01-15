МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль на следующей неделе будет торговаться в диапазонах 66-70 к доллару, 72-76 к евро и 9,8-10,3 к юаню с тенденцией к укреплению рубля к нижним границам интервалов, рассказал агентству "Прайм" лавный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Хлам — это деньги. Как заработать на ненужных вещах

Поддержку рублю окажет вероятное дальнейшее повышение нефтяных цен — ожидаем, что котировки Brent на следующей неделе продолжат рост в направлении $90 за баррель.

"В пользу подъема нефтяных цен выступают смягчение антиковидных ограничений в Китае и подготовка к празднованию Нового года по Лунному календарю, а также общее увеличение спроса инвесторов на рисковые активы после данных о замедлении инфляции в США", — отметил эксперт.

Вторым фактором поддержки рубля выступит сезонно пониженный спрос на валюту в начале года. Импортеры меньше закупают товаров из-за низкого сезона, компании меньше погашают внешних долгов, спрос на валюту для туристических поездок за границу падает.

Третьим фактором в пользу рубля выступит возвращение Минфина с продажами валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Ведомство с 13 января по 6 февраля будет ежедневно продавать юани из резервов на сумму 3,2 млрд руб, прогнозирует Васильев.