МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Сегодня нам приходится покупать почти все товары на маркетплейсах. К этому нас толкают, как объективные условия: доступность интернета и проблемы с логистикой, стремление покупателя купить товар дешевле, а продавца — экономить на всем, в том числе операторах колл-центров, так и политика государства, направленная на поддержку онлайн-торговли. Однако при покупке ряда товаров надо соблюдать некоторую осторожность, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Эксперт научил, как уберечься от мошенников во время онлайн-шопинга

Речь идет в первую очередь о покупке сложной бытовой техники, мебели, одежды, обуви, ювелирных изделиях.

Проблема по мнению экономиста, заключается в том, что маркетплейсы вынуждают нас делать предоплату. "И если с безопасностью платежей в адрес крупных электронных площадок проблем особых нет, то в отношении удовлетворения потребности при получении товара не всегда все просто", — уверяет он.

В случае сложной техники бывает трудно понять, есть ли нужный товар у продавца, поскольку чаще он является посредником, и вам могут привезти иную модификацию или внезапно сообщить об отсутствии желаемого.

К тому же, нужно быть внимательными при заказе и получении и понимать сложности с процедурой возврата некачественного товара. Роспотребнадзор создал памятку по совершению покупок на маркетплейсах

Как подчеркивает эксперт, лучше покупать те позиции, которые выводят на конкретного поставщика и предполагают обратную связь и оплату наличными конкретному поставщику при доставке.

В случае с мебелью, одеждой и обувью "реально полученный и желанный товар может выглядеть не так, как на картинке". И если одежду и обувь можно примерить в пункте выдачи и тут же отказаться от нее, то от привезенного дивана не откажешься — оснований не будет.

"Совет только один: идти в оффлайн-магазины, салоны и "щупать" то, что представлено картинкой виртуальной витрины", — говорит Чеглов.

И, конечно, в зоне риска будут покупки на маркетплейсах дорогой "ювелирки", алкоголя, аптечных товаров. Нет уверенности в том, что мы получим оригинальный товар, а спросить у курьера или автомата сертификаты нельзя. "Наверное, со временем ответственность за это возьмут на себя маркетплейсы, но когда это еще будет", — рассуждает специалист.

Кроме того, стоит взвесить высокие риски при покупке товаров на маркетплейсах, которые вам предложат привезти из-за границы. "Проблема не столько в усложняющейся логистике, но и в процедуре расчетов. Сегодня здесь риски чрезмерно высоки. И даже имидж конкретного посредника не спасет. Но последний сохранит вероятность возврата вложенных средств", — отмечает экономист.