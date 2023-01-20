Профессор Чеглов посоветовал осторожно покупать мебель, обувь и технику на маркетплейсах
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Сегодня нам приходится покупать почти все товары на маркетплейсах. К этому нас толкают, как объективные условия: доступность интернета и проблемы с логистикой, стремление покупателя купить товар дешевле, а продавца — экономить на всем, в том числе операторах колл-центров, так и политика государства, направленная на поддержку онлайн-торговли. Однако при покупке ряда товаров надо соблюдать некоторую осторожность, рассказывает агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Речь идет в первую очередь о покупке сложной бытовой техники, мебели, одежды, обуви, ювелирных изделиях.
Проблема по мнению экономиста, заключается в том, что маркетплейсы вынуждают нас делать предоплату. "И если с безопасностью платежей в адрес крупных электронных площадок проблем особых нет, то в отношении удовлетворения потребности при получении товара не всегда все просто", — уверяет он.
В случае сложной техники бывает трудно понять, есть ли нужный товар у продавца, поскольку чаще он является посредником, и вам могут привезти иную модификацию или внезапно сообщить об отсутствии желаемого.
К тому же, нужно быть внимательными при заказе и получении и понимать сложности с процедурой возврата некачественного товара.
Как подчеркивает эксперт, лучше покупать те позиции, которые выводят на конкретного поставщика и предполагают обратную связь и оплату наличными конкретному поставщику при доставке.
В случае с мебелью, одеждой и обувью "реально полученный и желанный товар может выглядеть не так, как на картинке". И если одежду и обувь можно примерить в пункте выдачи и тут же отказаться от нее, то от привезенного дивана не откажешься — оснований не будет.
"Совет только один: идти в оффлайн-магазины, салоны и "щупать" то, что представлено картинкой виртуальной витрины", — говорит Чеглов.
И, конечно, в зоне риска будут покупки на маркетплейсах дорогой "ювелирки", алкоголя, аптечных товаров. Нет уверенности в том, что мы получим оригинальный товар, а спросить у курьера или автомата сертификаты нельзя. "Наверное, со временем ответственность за это возьмут на себя маркетплейсы, но когда это еще будет", — рассуждает специалист.
Кроме того, стоит взвесить высокие риски при покупке товаров на маркетплейсах, которые вам предложат привезти из-за границы. "Проблема не столько в усложняющейся логистике, но и в процедуре расчетов. Сегодня здесь риски чрезмерно высоки. И даже имидж конкретного посредника не спасет. Но последний сохранит вероятность возврата вложенных средств", — отмечает экономист.
https://1prime.ru/exclusive/20230120/839528954.html