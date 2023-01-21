МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Финансовые отношения между работодателем и сотрудником не всегда заканчиваются после увольнения. Некоторые выплаты полагаются уже бывшему работнику после того, как он забрал свою трудовую книжку, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Юрист объяснила, кто получит сто процентов от зарплаты на больничном

"Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель. Речь идёт о выплате в размере, не превышающей 60 процентов среднего заработка за два года", — указывает эксперт.

Компаниям эти средства до 2023 года компенсировал Фонд социального страхования, теперь — Социальный фонд России.

Если увольнение произошло не по собственному желанию, а вследствие не зависящих от сотрудника причин, то на работодателя накладываются дополнительные финансовые обязательства, продолжает юрист.

"Если организация ликвидируется, происходит сокращение штата, человека призывают в армию или он признан нетрудоспособным, то бывшему работнику полагается выходное пособие в размере среднего заработка", — отмечает Виноградов. Его будут выплачивать две недели или в течение месяца — в зависимости от обстоятельств увольнения. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

Если человек остался без работы по причине ликвидации компании или сокращения штата, то работодатель должен выплачивать ему пособие на время поиска работы. Речь идет о выплатах в размере среднего заработка в течение двух месяцев. Из этой суммы вычитается выходное пособие.

Кроме того, если человек, который встал на учет в службу занятости в течение двух недель после потери работы, может подтвердить, что за это время так и не нашёл новой и имеет иждивенцев, пособие может выплачиваться и на протяжении трёх месяцев.

Также, по словам эксперта, если работодатель не произвел полагающиеся при увольнении выплаты в установленный законом срок, вы можете требовать с него проценты за просрочку в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день.