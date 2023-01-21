Юрист Виноградов: иногда финансовые отношения с работодателем не заканчиваются после увольнения
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Финансовые отношения между работодателем и сотрудником не всегда заканчиваются после увольнения. Некоторые выплаты полагаются уже бывшему работнику после того, как он забрал свою трудовую книжку, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
"Например, если в течение 30 календарных дней после увольнения человек не вышел на новую работу и при этом взял больничный лист, то дни нетрудоспособности должен оплатить предыдущий работодатель. Речь идёт о выплате в размере, не превышающей 60 процентов среднего заработка за два года", — указывает эксперт.
Компаниям эти средства до 2023 года компенсировал Фонд социального страхования, теперь — Социальный фонд России.
Если увольнение произошло не по собственному желанию, а вследствие не зависящих от сотрудника причин, то на работодателя накладываются дополнительные финансовые обязательства, продолжает юрист.
"Если организация ликвидируется, происходит сокращение штата, человека призывают в армию или он признан нетрудоспособным, то бывшему работнику полагается выходное пособие в размере среднего заработка", — отмечает Виноградов. Его будут выплачивать две недели или в течение месяца — в зависимости от обстоятельств увольнения.
Если человек остался без работы по причине ликвидации компании или сокращения штата, то работодатель должен выплачивать ему пособие на время поиска работы. Речь идет о выплатах в размере среднего заработка в течение двух месяцев. Из этой суммы вычитается выходное пособие.
Кроме того, если человек, который встал на учет в службу занятости в течение двух недель после потери работы, может подтвердить, что за это время так и не нашёл новой и имеет иждивенцев, пособие может выплачиваться и на протяжении трёх месяцев.
Также, по словам эксперта, если работодатель не произвел полагающиеся при увольнении выплаты в установленный законом срок, вы можете требовать с него проценты за просрочку в размере 1/150 ставки ЦБ за каждый день.
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