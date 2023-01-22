МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В базовом сценарии текущего года среднегодовой курс российской валюты может составить порядка 63 рублей за доллар, но при этом будет умеренно ослабевать против юаня. И, конечно, многое зависит от того, как поведет себя американская экономика, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный советник "Открытие Инвестиции" Владислав Серов. Названы четыре фактора, которые будут поддерживать рубль на новой неделе

По его словам, поддержку рублю будет оказывать низкий спрос на валюту из-за ограничений движений капитала и санкционных рисков, а также глобальное ослабление доллара, поскольку пик инфляции в США, похоже, пройден и ФРС США не будет проводить агрессивную политику в отношении ставки.

"Рынок сейчас ожидает, что ФРС начнет снижать ставку в четвертом квартале 2023 года. Однако пока для уверенности в таком шаге недостаточно оснований", — отметил он.

В то же время, считает эксперт, если экономика США избежит серьезной рецессии, а Китаю удастся зажечь экономическую экспансию реализуемыми стимулами, то спрос КНР на сырье сможет поддерживать глобальную инфляцию, и ФРС все еще будет удерживать ставку на пиковом уровне до конца 2023 года. "Этого рынок не учитывает, но это то, что может оказать доллару поддержку", — объяснил Серов.

В случае сильного падения российского экспорта, рубль может ослабеть до 76 за доллар. "Более значительное ослабление маловероятно, так как даже в этом случае экспорт, скорее всего, будет превышать импорт", — резюмировал собеседник агентства.