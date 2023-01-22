МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазонах 67-70 рублей к доллару, 73-76 рублей к евро и 9,9-10,3 рубля к юаню с тенденцией к укреплению рубля к нижним границам интервалов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Щекочут нервы: почему рубль лихорадит в начале года

У рубля будет четыре поддерживающих фактора, отметил он.

"Поддержку рублю окажет январский налоговый период, когда экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. До 30 января российские компании обязаны уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и страховые взносы", — рассказал аналитик.

Еще одним поддерживающим фактором для рубля может стать дальнейшее повышение нефтяных цен. "Ожидаем, что котировки Brent на следующей неделе продолжат рост в направлении $90 за баррель благодаря увеличению спроса на топливо в Китае", — добавил он.

По мнению Васильева, власти Китая смягчают антиковидные ограничения после трех лет жестких локдаунов. Также в Поднебесной неделю будут праздновать Новый год по Лунному календарю — в этот период многие китайцы активно путешествуют.

Третьим фактором поддержки рубля является сезонно пониженный спрос на валюту в январе. "Импортеры меньше закупают товаров из-за низкого сезона, компании меньше погашают внешних долгов, спрос на валюту для туристических поездок за границу падает", — добавил он.

Четвертым фактором в пользу рубля выступят продажи валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Ведомство с 13 января по 6 февраля ежедневно продает юани из резервов на сумму 3,2 млрд рублей для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета, подытожил собеседник агентства.