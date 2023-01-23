МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. На прошлой неделе появились сообщения о "заминированной" версии мессенджера Telegram, установка которого грозит пользователю потерей контроля над собственным гаджетом и персональными данными. В беседе с агентством "Прайм" эксперт Академии Информационных Систем Сергей Боронин оценил, насколько велик риск "подцепить" это вредоносное ПО и как обезопасить себя в будущем. Россиянам рассказали, где опасно носить мобильный телефон

Он отметил, что для того, чтобы скачать именно зараженный мессенджер, нужно иметь смартфон на базе Android и неустановленным ранее приложением Telegram.

"Так как ставиться как обновление этот троян не умеет", — добавил он.

В дальнейшем, чтобы злоумышленники могли воспользоваться всеми возможностями этого трояна, он должен попасть на устройство с root-доступом, либо пользователь приложения должен предоставить множество разрешений для него.

"Скачивание трояна выполняется с фишингового сайта, а не из Android Market, что существенно снижает риски заражения, ведь на устройстве должна быть разрешена установка ПО из сторонних источников", — отметил он.

Он добавил, что пока информации о версии данного трояна под устройства Apple iOS у него нет.

Боронин отметил также, что по "косвенным признакам" пользователи могут оценить, есть у них зараженная версия мессенджера или нет. "Если ваш гаджет ведет себя подозрительно, например, СМС помечаются как просмотренные, хотя вы этого не делали, или через Telegram выполняется рассылка по вашим контактам от вашего имени", — пояснил специалист.

Без серьезных вложений в социальную инженерию и фишинговые сайты, эксперт оценивает риск заражения как невысокий.