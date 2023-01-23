МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доллар может преподнести неприятный сюрприз и снова перейти к резкому укреплению. Причинами могут стать более серьезные, чем все ждут: глобальная рецессия, усиление инфляции в экономике США или геополитические обострения, пояснил агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Названы шесть знаковых событий, которые определят судьбу рубля в феврале

Обычно американские и глобальные акции достигают своего дна, когда американская и глобальная экономики достигают дна. Однако сейчас мировая экономика еще находится на стадии замедления. Так, глобальный индекс деловой активности указывает на сокращение активности в мировой промышленности и сфере услуг уже пять месяцев подряд.

"Статистика по экономике США ухудшается в последние месяцы, поэтому мы полагаем, что дно экономического спада еще впереди", — считает Васильев. В результате американские акции в ближайшие кварталы упадут до нового минимума, а инвесторы в этот период снова побегут в защитный доллар.

Усилить укрепление доллара может также более решительный настрой ФРС на борьбу с инфляцией в этом году, чем сейчас ожидают рынки: инвесторы полагают, что американский ЦБ поднимет ключевую долларовую ставку в марте до пиковых 5% и на этом завершит цикл ужесточения денежно-кредитной политики — рынки закладывают начало цикла снижения ставки ФРС уже в конце этого года.

Наконец, бегство в защитный доллар может спровоцировать геополитическое обострение. Украинский конфликт, противоречия США и Китая вокруг Тайваня, возможные конфликты на Ближнем Востоке могут стать тем триггером, который вызовет отток капитала из рисковых активов в защитные активы, в первую очередь в доллар.

Рост долларовых процентных ставок и укрепление доллара негативно для большинства заемщиков в мире, поскольку делает обслуживание займов дороже. Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга (например, Турция, ЮАР). Весьма вероятно, что общее число дефолтов и банкротств среди стран и компаний в этом году существенно возрастет. Щекочут нервы: почему рубль лихорадит в начале года

Стремительное укрепление доллара сильно негативно для развивающихся стран, где Центробанки активно сжигают резервы для поддержки национальных валют. Кроме этого, крепкий доллар и глобальный экономический спад негативно влияют на доходы американских компаний за рубежом. Укрепление доллара и глобальная рецессия, вероятно, окажут давление на сырьевые рынки, включая российские нефть, газ, металлы.

"В базовом сценарии мы закладываем умеренную глобальную рецессию и снижение средней цены российской Urals в этом году на 28%, до 55 с 76 долларов за баррель в 2022 году", — утверждает Васильев. А средний курс на 2023 год — 73 рубля за доллар.