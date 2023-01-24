МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Финансовый этикет, как и другие правила поведения, будь то рабочие отношения или личное общение, не имеет четких правил. Поэтому в некоторых случаях сложно понять, придется ли вам платить или нет, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Назван налог, который части россиян придется платить по итогам 2023 года

Общего правила о том, кто должен закрыть счет в ресторане, стоит ли сдавать деньги на нужды класса или оплачивать услуги консьержа в случае, если вы за это не голосовали, сейчас не существует. Решение о том, кто будет за кого платить, зависит не только от страны, но иногда даже от города. Если в США считается оскорблением не оставить на чай в ресторане, то официант в Японии воспримет эти дополнительные деньги сверх счета, как оскорбление.

"То, что уместно в Москве, может показаться неуместным в Ростове или Барнауле. Также зависит от отношений мужчины и женщины", — отметил собеседник агентства.

На вопрос о том, кто будет оплачивать счет в ресторане, Емельянов ответил, что в случае деловой или дружеской встречи расходы чаще всего делятся пополам. "Если в компании несколько пар или смешанный состав из парных и одиночек, то чаще всего по факту также каждый платит за себя", — добавил он.

Более или менее базовым правилом считается, что если идут двое, то инициатор встречи, выбравший место, должен быть готов заплатить за обоих. Иногда это делает женщина, если она хочет подчеркнуть свою независимость, но чаще всего мужчина.

"При этом стороне, которая принимает приглашение, следует сделать встречный жест. Либо заранее отметить, что это дорогое место и получить понятный ответ, что приглашающий платит, либо на стадии чека вежливо предложить поделить счет. Как правило, пригласивший все равно отказывается принять деньги, но ему будет приятно, что его принимают на равных", — отметил эксперт. Специалист по этикету рассказала, когда нельзя давать чаевые

Другой вопрос касается чаевых в ресторане. Здесь вопрос "кто платит?" также зависит от страны и от статуса заведения. "Чем дороже, тем, как правило, выше ожидания по поводу чаевых. Но поскольку их размер и сам факт наличия зависит от множества переменных: как обслужили, было ли вкусно, где посадили — то строгой необходимости платить нет. При этом, если инициатор встречи все равно оставляет чаевые, даже если обед не понравился, то это может быть позитивно воспринято приглашенной стороной", — отметил он.

Если говорить о сборах в школах на нужды класса, будь то учебные пособия или подарки к Новому году детям, то здесь все траты абсолютно добровольны. "Ни администрация, ни другие родители не имеют права настаивать на том, чтобы кто-то вносил деньги. Обычно достаточно просто не платить. Адекватные организаторы понимают, что не все хотят или могут это сделать. Если организаторы сборов не адекватны и требуют полного участия всех, то следует твердо, но без претензий указать, что мы не будем участвовать в сборах денег. "Это наша принципиальная позиция". "Здесь нет ничего личного". "Мы нигде никогда не скидываемся", объяснил он.

А вот ситуация с оплатой услуг консьержа и любыми общедомовыми расходами гораздо сложнее. Если ТСЖ или собственники квартир проголосовали за сбор денег, то все без исключения обязаны платить. В том числе те, кто был против или не смог проголосовать. Это закон, и споры тут бесполезны и даже вредны. Соседи имеют право выставить счет неплательщикам, напомнил собеседник агентства

"Если дело дойдет до суда, то придется заплатить со штрафами и пенями, как если бы была просрочка по воде или электричеству. Все коммунальные услуги должны быть оплачены, в том числе услуги консьержа. Если не нравится — собирайте подписи и цивилизованно проводите голосование за отмену платежей в будущем. Но за уже полученные услуги заплатить все равно придется", — добавил он.