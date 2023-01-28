МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. С 1 февраля повышаются те пособия, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе. Прежде всего, это единовременные денежные выплаты, которые повысят на 11,9 процента. Всего увеличится более 40 пособий, выплат и компенсаций, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Россиянам напомнили, какие выплаты положены уже после увольнения

По ее словам, речь идет о пособии по беременности и родам, которое вырастет с 767,72 до 859,08 рублей, единовременном пособии при рождении ребенка — его размер увеличится с 20472 до 22909 рублей, пособии беременной жене военнослужащего по призыву (с 32420 до 36278 рублей), ежемесячном пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет — его размер увеличится с 7677 до 8591 рублей и пособии для жен военнослужащих по призыву — рост планируется с 13894 до 15548 рублей.

В совокупности родившая в феврале 2023 года женщина получит больше указанных выплат на 11,5 тысячи рублей, а жена военнослужащего — на 20,4 тысячи рублей.

Кроме того, по словам эксперта, на 62,5 тысячи рублей увеличивается сумма материнского капитала при рождении первенца и на 82,5 тысячи рублей — при рождении второго и последующих детей.

"Также с 1 февраля ожидается ежегодная индексация выплат, получаемых от ПФР, а это около 60 категорий льготников, включая ветеранов боевых действий, участников и инвалидов войны, инвалидов всех групп, Героев России и других", — напомнила Лебединская.

С 1 февраля ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг (НСУ) будут увеличены и составят: для инвалидов 1 группы 4957 рублей, для инвалидов второй группы и для детей с инвалидностью — 3540, для инвалидов 3 группы — 2834 рублей. С учетом индексации НСУ составит 1469 рублей.

"Следующее повышение социальных выплат ожидается в апреле 2023 года (увеличение социальной пенсии на 3,3 процента) и перерасчет страховой части пенсии инвалидов (в августе 2023 года)", — напомнила эксперт.