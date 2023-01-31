МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Индексация социальных выплат и пособий, обновление налоговых документов, квартирные вопросы и изменение перечня жизненно важных лекарств — далеко не полный список нововведений, вступающих в силу в феврале. Россиянам напомнили о росте пособий и выплат в феврале

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ

С 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий 2022 год, будет произведена индексация важных социальных пособий, в том числе ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Предварительный коэффициент индексации составит 11,9 процента.

Сегодня в России ЕДВ получает более 14,1 миллиона граждан. Выплату могут получить ветераны — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военных; граждане, имеющие особые заслуги перед государством; люди с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, а также ветераны боевых действий.

Помимо денежной составляющей, в выплату входит комплекс социальных услуг, который можно получить услугами или деньгами, или и услугами, и деньгами в удобном для получателя варианте.

В каком виде получать ЕДВ, можно выбирать ежегодно до 1 октября, подав заявление в Социальный фонд.

Помимо этого, с 1 февраля на 11,9 процента проиндексируют более сорока компенсаций и пособий. Например, увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала. Материнский капитал на первого ребенка составит 587 тысяч рублей (до этого он составлял 524,5 тысячи рублей), на второго — 776 тысяч (ранее 693,1 тысячи рублей).

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 7,6 тысячи до 8,5 тысячи рублей, единовременная выплата при рождении ребенка — с 20,4 тысячи до 22,9 тысячи рублей, пособие участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — с 3,1 тысячи до 3,5 тысячи рублей, выплаты кавалерам трех степеней ордена Славы, Героям Советского Союза и России — с 74,6 тысячи до 83,5 тысячи рублей, выплаты Героям Труда — с 55 тысяч до 61,5 тысячи рублей.

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРНЕТА

С 1 февраля за неисполнение требований по обеспечению устойчивой, безопасной и целостной работы на территории России интернета и сети связи общего пользования теперь могут взыскать штраф по КоАП.

К ответственности будут привлекать операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети, не сумевших обеспечить устойчивую работу средств связи, обеспечивающую взаимодействие с другими операторами, в том числе, находящихся за пределами территории России. Стало известно, почему не стоит оставлять на лобовом стекле номер телефона

Штраф для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч; для индивидуальных предпринимателей — от десяти тысяч до двадцати тысяч; для юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

С 1 февраля 2023 года начнет применяться новая форма заявления о выдаче налогового уведомления. Она позволяет налогоплательщикам-физическим лицам получить налоговое уведомление на бумаге независимо от наличия у них доступа к личному кабинету налогоплательщика. Для этого нужно будет подать заявление непосредственно в налоговую инспекцию или через МФЦ.

ВХОД НА "ГОСУСЛУГИ" ЧЕРЕЗ БИОМЕТРИЮ

Появилась возможность войти в учетную запись на портале госуслуг с помощью данных единой биометрической системы. Это предполагает вступающее в силу постановление кабмина.

Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже имеющимся способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются.

В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ЛЕКАРСТВ ВКЛЮЧЕНЫ НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год пополнился новыми позициями, в том числе в него попали препараты для лечения ВИЧ и острого лимфобластного лейкоза. При этом из списка убрали «Мельдоний». Распоряжение Правительства вступает в силу 28 февраля.

Среди новых позиций также «Рамиприл» в капсулах и таблетках, который применяют для лечения заболеваний сердца, "Антитоксин дифтерийный", "Антитоксин столбнячный", комбинированное антибактериальное средство "Цефотаксим+сульбактам". В перечень также включили "Пэгаспаргазу" — это действующее вещество противоопухолевого препарата, предназначенного для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом.

Включение лекарства в список ЖНВЛП — гарантия того, что льготники смогут получать его бесплатно по рецепту врача. Сегодня в перечень входит более 800 препаратов. Среди них средства для лечения онкологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, гемофилии, рассеянного склероза, хронического гепатита В, туберкулеза, внутрибольничных инфекций.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ КВАРТИРЫ ВОЕННЫХ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТНИКИ

Регионам разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных. Такой закон вступает в силу 4 февраля. Береги свою "однушку": куда катится рынок аренды жилья

Получить жилплощадь подобным образом смогут ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чернобыльцы, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий.

Прежде квартира, предназначавшаяся военным, могла остаться невостребованной, например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. При этом регионы были вынуждены содержать такое жилье за счет собственных средств, а передать его другим претендентам у них права не было.

РОСТ ТАРИФОВ ЗА ПРОЕЗД ГРУЗОВИКОВ

С начала февраля возрастет плата для грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам (система "Платон"). Теперь водителям придется платить 2,84 рубля за километр пробега (текущий размер платы 2,54 рубля), сообщает Роставтодор. Тариф госсистемы "Платон" вырастет на 30 копеек с 1 февраля

Тариф ежегодно индексируют, исходя из уровня инфляции за предшествующий год. В госсистеме "Платон" зарегистрированы 763 тысячи грузоперевозчиков и более 1,7 миллиона грузовиков.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Со 2 февраля 2023 года перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, дополнится брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, спортивным инвентарем, игрушками и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics, Adidas, Manchester United, Real Madrid и другими.

Решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей было принято правительством России в марте 2022 года. Перечень таких товаров утверждает Минпромторг.

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В феврале жителей России ожидает короткая рабочая неделя и четыре выходных дня подряд. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества. На пятницу, 24 февраля, перенесен один из январских праздничных выходных. Таким образом в конце месяца россияне, работающие на "пятидневке", будут отдыхать с 23 по 26 февраля.

ПОНЯТИЕ НЕСЫРЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА ВНЕСЛИ В ЗАКОН

Для поддержки российского бизнеса в законодательстве закрепили понятие "несырьевого неэнергетического экспорта".

Под этой формулировкой понимают экспорт промышленной и иной продукции, перечень кодов которой определяется Правительством в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Новые нормы позволят сформировать единообразный подход к классификации различных товарных позиций в рамках статистического и ведомственного учета. А эти данные используют в том числе при реализации нацпроектов.

ВСТУПАЮТ В СИЛУ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ

С 1 февраля вступают в силу ответные меры на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов.

Документ ввел запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены. Это правило будут применять на всех этапах поставок до конечного покупателя.

При этом у президента России есть право принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.