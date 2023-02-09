МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. По закону в случае смерти гражданина средства его накопительной пенсии должны быть выплачены его правопреемникам. Однако обратиться за выплатами необходимо в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Если пропустить сроки обращения, то будет сложнее — придется делать это в судебном порядке. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Минтруд сообщил об увеличении пособий с 1 февраля

Право на накопительную пенсию имеют застрахованные мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, "при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости", добавляет она.

Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии, средства его пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам в порядке, предусмотренном законодательством.

"Будущий получатель пенсии вправе в любое время подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений в Социальный фонд России и определить конкретных лиц, которым может быть произведена такая выплата, а также установить, в каких долях нужно распределить между ними выплату", — поясняет юрист.

При отсутствии заявления средства пенсионных накоплений распределяются в равных долях между правопреемниками по закону первой очереди, а при их отсутствии

— между правопреемниками по закону второй очереди.

По словам Ногайлиевой, к правопреемникам первой очереди относятся дети, в том числе усыновленные, супруги и родители (усыновители), во второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Назван способ не потерять свое наследство, если оно оформлено на другого

Как подчеркивает эксперт, накопительная пенсия не наследуется по законам наследования, а выплачивается правопреемникам в описанной очередности в соответствии с законом "О накопительной пенсии".

Для получения выплаты средств пенсионных накоплений правопреемники умершего должны соблюсти срок и порядок обращения за ней.

Обратиться за выплатой необходимо в территориальный орган Социального фонда России по месту жительства умершего застрахованного лица в течение шести месяцев со дня смерти.

Заявление подается по форме, предусмотренной правительством "Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов". Юрист объяснила, когда пенсию могут отнять за долги

Если срок обращения пропущен, то территориальный орган Социального фонда может отказать в выплате средств пенсионных накоплений. В этом случае срок, пропущенный по уважительной причине, можно восстановить в судебном порядке.

Для этого правопреемнику надо подать в районный суд иск о восстановлении срока для обращения. Ответчиком по иску будет территориальный орган Социального фонда.

"Поскольку перечня уважительных причин закон не устанавливает, вопросы о причинах пропуска срока обращения за выплатой правопреемникам и об уважительности этих причин будут разрешаться судом по каждому делу с учетом его конкретных обстоятельств", — предупредила эксперт.