МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Все каши — это источник энергии и сложных долгих углеводов. Но, помимо углеводов, хотелось бы, чтобы в продукте содержались полезные витамины и минералы. С этой точки зрения самыми полезными кашами являются геркулесовая каша (плющеный геркулес), гречневая каша и бурый неочищенный дикий рис. Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Врач рассказала, какие диеты опасны для здоровья

"Дело в том, что все питательные вещества, витамины, макро- и микроэлементы, клетчатка содержатся в оболочке зерна, поэтому все неочищенные каши, все каши темного цвета являются самыми полезными", — утверждает она.

Рекордсменами врач назвала гречку, геркулесовую кашу и киноа.

В гречке, например, содержится большое количество таких полезных микроэлементов, как железо, магний, фосфор, цинк, медь, кальций и множество других. Кроме того, она богата витаминами, среди которых A, D, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9 (фолиевая кислота), P (рутин), PP (никотиновая кислота).

Также у гречки богатый состав аминокислот, точнее, "весь список незаменимых аминокислот".

"Кроме того, гречка позволяет нормализовать пищеварение, улучшить метаболизм, липидный и водно-солевой обмен, а также снизить уровень сахара в крови", — отмечает диетолог.

Другая ситуация с белым рисом и манкой. Манка — это дробленая пшеница, а белый шлифованный рис — это рис, с которого сняли оболочку, в которой и заключаются все полезные питательные вещества. Диетолог раскрыла, каких витаминов россиянам не хватает зимой

Таким образом, белый шлифованный рис ничего, кроме углеводов, не содержит. "Ни витаминов, ни микроэлементов, ни клетчатки в белом рисе нет", — уверяет Тихомирова.

Поэтому белый рис и манка — это каши, в которых нет практически ничего полезного.