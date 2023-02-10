МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Существенной разницы в том, хранить сбережения в банках или у себя дома в настоящее время нет, однако выбор варианта "под подушкой" чреват упущенной выгодой и вероятностью обесценивания любой валюты — ни одна из них не гарантирует стабильности. Особо внимательным нужно быть с рисковыми валютами, такими как турецкая лира, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов. Россиянам назвали лучшие валюты для сбережений в 2023 году

"Скорее всего, хранение денег в ведущих банках страны не приведет к повторению банковской реформы 1990 года и массовому обнищанию россиян, страна сегодня не на том векторе исторического развития", — уверен он.

Правда, и значимого дохода вы не получите — ставки по депозитам стабильно ниже инфляции.

При хранении сбережений дома "под подушкой" придется принять во внимание факторы упущенной выгоды или изменения внешних условий, продиктованных самыми разными вводными. Например, рискованно хранить средства в нестабильных валютах, таких как турецкая лира — она подвержена значимым колебаниям, которые трудно предсказать.

"Турецкая лира, возможно валюта для накопления, но уж очень специфичная и без понимания специфики инвестировать в нее не стоит", — предостерег аналитик.

Вообще девальвации и рыночным колебаниям подвержены все мировые валюты, от китайского юаня и российского рубля до доллара и единой европейской валюты. Так, сейчас юань укрепляется к рублю, но не забываем, что его курс не рыночный, а контролируется Компартией Китая, и какими будут ее дальнейшие решения, остается лишь догадываться. В прошлом году юань терял к доллару до 15%, что будет в этом — предположить сложно. Схожая ситуация с евро — сейчас он укрепляется к рублю, но в прошлом году падал к доллару до двадцатилетнего минимума. С учетом того, что европейская экономика вступает в рецессию, делать ставки также сложно. Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

У кого-то на руках может оказаться валюта сопредельных стран, например, казахские тенге или армянские драмы. Их можно хранить, если вы планируете поездки в эти государства, но ждать приумножения капиталов не стоит — они еще менее стабильны, чем традиционные валюты, уверен Блинов.

Таким образом, прежде чем хранить наличные деньги, стоит иметь понимание, что с ними происходит, как они работают и приносят ли хоть минимальную прибыль. В крайнем случае, лучше хранить рубли — их хотя бы не придется менять. Но, по мнению Блинова, гораздо выгоднее тратить накопленные деньги на необходимые приобретения, вкладывать в развитие и образование детей, здоровье близких — такие вложения всегда окупятся. Если есть желание инвестировать, лучше покупать акции российских компаний на торгах в фондовой секции Мосбиржи. Названы "нужные" вещи, на которые никогда нельзя брать кредит

Любые попытки вытащить деньги из одного места, чтобы переложить в другое, можно назвать судорожной борьбой под лозунгом "Бороться и искать, найти и перепрятать". Но это спекулятивные и истеричные конвульсии, которые вредят вашему благосостоянию. На смену эмоциям должны прийти трезвые расчет и прагматичность, тогда сбережения будут целее и принесут вам выгоду, подытожил эксперт.