МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Полноценный сон имеет важное значение как для психического, так и для физического здоровья. А смартфон, с которым вы засыпаете и который потом всю ночь лежит рядом с подушкой, способен все испортить, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова. Невролог объяснил, как распознать инсульт до первых проявлений

Согласно исследованиям, люди, которые используют смартфон перед засыпанием, имеют низкое качество ночного сна. Гаджет нарушает цикличность сна и ухудшает засыпание за счет яркого свечения экрана и подавления выработки гормона сна — мелатонина.

Кроме того, яркий свет подавляет важную фазу сна с быстрыми движениями глаз и сновидениями, которая играет роль в обработке эмоций и формировании памяти. Особенно этот эффект заметен у детей.

"Смартфон — это безграничный источник информации и стимуляции мозга, провоцирующий состояние возбуждения и настороженности. Все это затрудняет засыпание и делает сон более поверхностным. Интерактивная природа смартфона еще больше усугубляет ситуацию. Даже телевизор влияет на сон не так сильно из-за пассивного времяпрепровождения, если, конечно, не смотреть триллеры", — констатирует врач.

Чтобы смартфон не влиял на сон, сомнолог советует ограничить время его использования днем и особенно после 22:00. Названа температура, при которой смартфон может выйти из строя

"Сделайте вашу постель зоной, свободной от экрана. Ваша кровать должна предназначаться только для сна или отдыха. А спальня — это место спокойствия и релаксации", — поясняет Сурненкова.

Следует перевести смартфон в режим "не беспокоить" или даже совсем отключить его на ночь.

Врач рекомендует также отключить или вовсе удалить приложения для отслеживания сна. "Точность их показаний достаточна сомнительна, а чрезмерная обеспокоенность качеством своего сна может вызвать хроническую бессонницу в будущем", — предупредила сомнолог.