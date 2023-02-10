Сомнолог Сурненкова: сон рядом со смартфоном негативно повлияет на психическое здоровье
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Полноценный сон имеет важное значение как для психического, так и для физического здоровья. А смартфон, с которым вы засыпаете и который потом всю ночь лежит рядом с подушкой, способен все испортить, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.
Согласно исследованиям, люди, которые используют смартфон перед засыпанием, имеют низкое качество ночного сна. Гаджет нарушает цикличность сна и ухудшает засыпание за счет яркого свечения экрана и подавления выработки гормона сна — мелатонина.
Кроме того, яркий свет подавляет важную фазу сна с быстрыми движениями глаз и сновидениями, которая играет роль в обработке эмоций и формировании памяти. Особенно этот эффект заметен у детей.
"Смартфон — это безграничный источник информации и стимуляции мозга, провоцирующий состояние возбуждения и настороженности. Все это затрудняет засыпание и делает сон более поверхностным. Интерактивная природа смартфона еще больше усугубляет ситуацию. Даже телевизор влияет на сон не так сильно из-за пассивного времяпрепровождения, если, конечно, не смотреть триллеры", — констатирует врач.
Чтобы смартфон не влиял на сон, сомнолог советует ограничить время его использования днем и особенно после 22:00.
"Сделайте вашу постель зоной, свободной от экрана. Ваша кровать должна предназначаться только для сна или отдыха. А спальня — это место спокойствия и релаксации", — поясняет Сурненкова.
Следует перевести смартфон в режим "не беспокоить" или даже совсем отключить его на ночь.
Врач рекомендует также отключить или вовсе удалить приложения для отслеживания сна. "Точность их показаний достаточна сомнительна, а чрезмерная обеспокоенность качеством своего сна может вызвать хроническую бессонницу в будущем", — предупредила сомнолог.
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