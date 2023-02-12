МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По сообщению агентства Bloomberg, в прошлом году спрос на говядину в мире резко упал. Самое заметное падение происходит в странах с традиционно высоким потреблением этого продукта. А тем временем глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин констатировал рост потребления премиальной говядины в России более чем в десять раз за последние десять лет. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", разъясняют причины этого феномена и рассказывают о том, чего можно ожидать на рынке мяса. Европейский диетолог оценил идею ЕК есть насекомых

ГДЕ ДОРОЖЕ, ТАМ ДЕШЕВЛЕ

В целом в мире почти на всех рынках мяса тренды — примерно одинаковые, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. В любой кризис рынок говядины страдает сильнее прочих — дело в том, что себестоимость одного килограмма этого мяса выше, чем у свинины или курятины.

"Мировой экономический кризис 2008-2013 годов, пандемия и, наконец, последствия санкций против России планомерно снижают реальные доходы граждан во всем мире, что не может не сказаться на составе продуктовой корзины", — разъясняет профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Ожидаемо падает спрос на дорогие мясные продукты — говядину и баранину. Однако падение спроса не оказывает значимого влияния на снижение цен в связи с серьезным ростом расходов производителей говядины.

Поэтому многие производители переориентируются на более дорогие сегменты.

"Этим, кстати, объясняется феномен роста спроса в России. Производство говядины премиум-сегмента в России — достаточно молодое. Ранее мраморную говядину доставляли из-за рубежа, соответственно, рост предложения национальных производителей значительно снизил цену и в этом сегменте, что повлекло рост спроса на премиальную говядину", — говорит Сорокина.

При этом общий рост цен на говядину привёл к тому, что разница между дорогой и дешёвой продукцией сокращается. А это позволяет многим сделать выбор в сторону пусть дорогого, но более качественного продукта.

Поскольку пока что признаков кардинального улучшения ситуации в экономике в этом году не видно, как предполагает Черников, тренд на падение продаж говядины сохранится. Возможно, производители будут выходить из положения через продвижение мясных продуктов со сложным составом, но падения цен на них, скорее всего, не предвидится.

БЕЛОЕ ВМЕСТО КРАСНОГО

Рост цен на говядину переориентирует многих в сторону более недорогих видов, например, мяса птицы, говорят эксперты.

Как только доход падает, покупатели начинают замещать подорожавший продукт в своих покупках, как правило, повышая долю куриного мяса. Это же происходит и в России, считает Черников.

На текущий момент наша страна с избытком покрывает собственным производством внутренний спрос на куриное мясо. Это дает возможность для роста потребления курицы в ущерб говядине.

В дальнейшем россияне продолжат покупать мясо птицы (т.н. "белое мясо") как в целях экономии, так и в качестве здорового и диетического питания, полагает доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента университета "Синергия" Татьяна Суворова. По ее мнению, возможен и рост спроса на субпродукты. Хот-дог без хорошего мяса будет неправильным

Люди с высоким уровнем дохода и соответствующими запросами будут покупать индейку, и мясо кролика. Скорее всего, мясо индейки, которое и так стоит недешево, снова подорожает. Ведь индейка, по словам маркетолога, считается премиальным продуктом, подверженным влиянию рыночной конъюнктуры.

В категории "красного мяса" вероятен рост продаж свинины — она дешевле говядины, ее в достаточном количестве производят в России. В связи с этим эксперт не ожидает высоких темпов роста цен на этот продукт — лишь в пределах инфляции. Но полноценной замены не получится, поскольку все же это разные виды мяса, кроме того, в некоторых регионах есть религиозные ограничения на употребление свинины.

НАСЕКОМОЕ СОЕ НЕ ТОВАРИЩ

Еще один вариант — развитие производства искусственного мяса, его заменителей из сои и даже насекомых. Много шума наделало одобрение Евросоюзом в конце января использования муки из насекомых в производстве продуктов. Насекомые традиционно используются в качестве еды в странах Юго-Восточной Азии, однако это еда небогатых слоёв населения или развлечение для туристов, напоминает Сорокина. Все было зря. В Европе начались "газовые раздоры"

Белок насекомых вполне может стать недорогой альтернативой мясопродуктам, но вряд ли сможет занять средний и высокий ценовой сегмент, который занимают традиционные виды мяса, полагают эксперты.

В этой связи напрашивается сравнение с соевым мясом. Еще 30 лет назад его использование также было диковинкой, а вот уже сегодня соя применяется в производстве множества продуктов-заменителей мяса. "Но массовой элитной едой она так и не стала", — говорит эксперт.

Впрочем, белок из насекомых вряд ли выступит конкурентом сои и окажет в ближайшее время значимое влияние на спрос и ценовую политику на мясном рынке, подытожила Сорокина.