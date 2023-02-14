МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На этой неделе рубль будет продолжать плавное ослабление, среди главных факторов этого — ожидания сокращения нефтегазовых доходов страны на фоне западных санкций, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Необратимость рубля и новые точки опоры

По его прогнозу, торговый диапазон будет составлять 72-75 в паре с долларом, 77-80 в паре с евро, 10,6-11,0 в паре с юанем.

"С 5 декабря были введены ограничения на продажу российской нефти. С 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Кроме этого, страны G7 установили потолок цен на их продажу в третьи страны", — сказал он.

Это приводит к снижению валютных доходов страны от экспорта и, следовательно, уменьшению предложения валюты на рынке.

Как сообщил Банк России, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе этого года сократилось в 2,3 раза, до девяти миллиардов долларов по сравнению с 21,1 миллиарда долларов в январе прошлого года и 12,5 миллиарда долларов в декабре.

"В феврале снижение экспорта может продолжится из-за вступления санкций на российские нефтепродукты. В марте Россия добровольно сократит добычу (и вероятно экспорт) нефти на 500 тысяч баррелей в сутки или пять процентов добычи. Это также может привести к снижению валютной выручки от экспорта", — добавляет собеседник агентства. Экономист объяснил, почему рубль обречен на падение

При этом спрос на валюту для импорта постепенно восстанавливается по мере перестройки цепочек поставок с Запада на Восток.

Некоторым риском для рубля на этой неделе является публикация данных по инфляции в США за январь во вторник. Ожидается, что годовая инфляция замедлится до 6,2 процента с 6,5 процента в декабре. В случае более высоких данных по инфляции вероятен новый виток распродажи на глобальных рынках, включая нефть.

Сдерживают ослабление рубля возросшие объемы валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Минфин с 7 февраля почти утроил объем продажи юаней из резервов для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета — ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 миллиарда рублей.

Также в пользу рубля выступает благоприятная сезонность февраля — спрос на валюту для погашения внешних долгов российскими компаниями и для туристических поездок за рубеж остается низким. Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Ослабление рубля может продолжится до последних чисел февраля, когда на валютный рынок выйдут экспортеры и будут активно продавать валюту для уплаты налогов в бюджет. Российские компании обязаны до 28 февраля уплатить основные налоги (НДПИ, НДС, НДФЛ) и страховые взносы.

Ожидаемое решение Банка России в минувшую пятницу сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых с сигналом о возможности повышения ставки позднее в этом году значимого влияния на курс рубля не оказало.