МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. С 1 марта собственники жилья будут по-новому оплачивать потребляемые на общедомовые нужды (ОДН) коммунальные ресурсы, такие как вода и электричество. О том, как это изменит платежки россиян за ЖКУ, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Юрист предупредил об изменении документов на жилье с 1 марта

Владельцы квартир с марта будут оплачивать ОДН на основе фактического потребления в случае, если установлен счетчик, а если его нет, то по измененным нормативам.

"Данная новация в оплате услуг ЖКХ ожидаема, как это было с оплатой за коммунальные услуги по квартирам (переход на поквартирные счетчики)", — отметила экономист и добавила, что платежи вырастут прежде всего у тех, кто платил по общедомовым счетчикам по нормативам.

У тех россиян, кто платил по расчету, платежи скорее всего не только не увеличатся, но даже и уменьшатся. "В первую очередь это коснется граждан, проживающих в старом жилищном фонде. Новые дома сейчас сдаются с предустановленными автоматизированными узлами учета на весь дом", — отметила она.

Начисление платежей зависит от наличия счетчика. Если он есть, то платеж за ОДН будет рассчитываться как разница с общедомовым расходом и суммарным показателем поквартирных счетчиков. Наибольшие изменения затронут те дома, где учет велся по специальным региональным нормативам, так как новые правила их отменяют, подчеркнула Лебединская. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

Для таких и похожих ситуаций предусмотрены два варианта: расходы ОДН распределить пропорционально площадям помещений или платить по нормативу тоже пропорционально площади. В итоге при сохранении тарифов общая сумма вырастет из-за нарушения срока подачи данных и для вообще не оплачивающих услуги граждан. Переход с одного варианта на другой возможен раз в год по решению общего собрания. Фактически эту функцию забирают у УК. Они по новым правилам становятся сторонними наблюдателями.

Доцент напомнила также, что под ОДН подразумевается плата за водоснабжение, уборку общих помещений, за электроэнергию для освещения этажей и работы коммунальных систем дома, в том числе энергоснабжение лифта, лампочки в подъезде и воду для мытья полов.