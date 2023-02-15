МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В стаж, необходимый для получения пенсии по старости, включают период трудоустройства и непосредственной работы. Но есть и другие этапы жизни, которые должны учитываться при расчете, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Юрист раскрыл, как проверить правильность начисления пенсии

Такие периоды называются нестраховыми. Подразумевается, что человек занимался общественно значимой деятельностью, но в это время работодатель не перечислял за него страховые взносы.

"К ним относятся прохождение военной службы (срочной службы, по контракту, включая участие в специальной военной операции), уход одного из родителей за детьми до полутора лет или за нетрудоспособным человеком (но больше четырех детей не учитывается). Также в трудовой стаж засчитывается проживание с супругом или супругой во время прохождения службы по контракту или работы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях (но не более пяти лет)", — указал эксперт.

За эти периоды Социальный фонд должен начислять определенное количество пенсионных баллов (от 1.8 до 5.4 балла за год). Если их по какой-то причине не учтут, то будущая пенсия окажется меньше положенного. ПФР перечислил негативные моменты индексации пенсий работающих пенсионеров

"Важно понимать, что такой стаж засчитывается, если до или после этой деятельности человек работал. Если у гражданина не было деятельности, за которую переводились пенсионные отчисления, то вышеперечисленные периоды учитываться не будут", — заявил юрист.

Если нестраховой стаж по каким-то причинам не был учтен Социальным фондом автоматически, то придется предоставить подтверждающие документы. Например, свидетельство о рождении ребенка, различные справки и выписки, даже показания свидетелей.